Eersteklas kamperen in Europa

Campingliefhebbers opgelet! Dit jaar heeft Eurocamp veel nieuw(s)! Nieuwe accommodaties, nieuwe zwembaden én maar liefst vier nieuwe campings in het assortiment. Sinds 1973 verzorgt Eurocamp campingvakanties op de mooiste campings in Europa. Seizoen 2020 belooft nog meer fun & luxe.



Spiksplinternieuwe accommodaties

Geen toiletrol onder de arm, maar een eigen badkamer. Slaapkamers met comfortabele bedden. Een compleet ingerichte keuken. Er staat zelfs een barbecue klaar op het ruime terras. Komend jaar worden er meer dan 200 nieuwe Azures geplaatst op diverse campings in Europa. De Azure is één van de meest luxe stacaravans van Eurocamp. Eersteklas kamperen. Daarnaast zijn er ook vier nieuwe campings te ontdekken. In Nederland, aan de Spaanse kust en twee in Frankrijk.



Genieten in ons kikkerlandje

De vijf sterren camping Schatberg biedt oneindig veel mogelijkheden. Verken het luchtruim met een Zip Wire, ga op avontuur in de boomtoppen of plons in het subtropische overdekte zwembadcomplex. Door de ideale ligging in Limburg kunnen gasten vanuit de camping reizen naar Duitsland, Nederland en België.



Oh la la, twee nieuwe aanwinsten in Languedoc

In Frankrijk zijn er twee nieuwe campings. Camping Club Le Napoleon gelegen aan de zonovergoten Middellandse Zee, heeft een imposant waterpark, een spa met sauna en een unieke kinderclub, zodat iedereen een onvergetelijke vakantie heeft. Camping Domaine Sainte Cecile is een typisch Franse camping, gelegen bij de natuurreservaten. Er is een spectaculair waterpark voor alle leeftijden. Vias Plage ligt op steenworpafstand en staat bekend om de beste stranden van de Languedoc met veel leuke cafés en bars.



Onder de Spaanse zon

Camping El Garrofer aan de Costa Dorada is te vinden in het culturele Sitges en is een ideale bestemming voor mensen die ontspanning zoeken. Omringd door groen en op slechts 15 minuten wandelen van heerlijke stranden. Relaxen onder de Spaanse zon.



Nieuwe zwemparadijzen

Camping Domaine des Ormes in Bretagne is één van de campings met een gloednieuw subtropisch zwemparadijs, mét golfslagbad en supersnelle glijbanen. Fun voor het hele gezin, bij goed én slecht weer.Of neem een duik in één van de zeven schitterende nieuwe zwembaden op overige campings en roetsj van de supersnelle nieuwe glijbanen.Klaar voor een splashtastic nieuw seizoen!