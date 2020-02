ScootFlash verbeterd zichtbaarheid van scootmobiel in het verkeer

Scootmobielgebruikers zijn kwetsbaar. Zij lopen onnodig gevaar omdat ze bij schemer of in het donker slecht te zien zijn. Volgens Veilig Verkeer Nederland vielen er in 2018 maar liefst 44 dodelijke scootmobiel (en elektrische rolstoel) slachtoffers in het verkeer. Dat zijn er net zoveel als mensen die met een bromfiets of snorfiets omkomen en al twee keer zoveel dodelijke slachtoffers als in 2016. Daarom is er nu Scootflash.



Scootflash is een groot lichtgevend veiligheidsembleem dat op de achterkant van de scootmobiel wordt aangebracht en desgewenst licht geeft of knippert. Bestuurders van een scootmobiel zijn zo niet alleen dag en nacht beter zichtbaar voor automobilisten, maar ook voor fietsers en scooters, want dit is geen reflectie in de koplampen van ander verkeer, maar EL-licht, echt licht.



Zichtbaarheid staat centraal



EL-verlichting is elektronische lichtgevende verlichting, ook wel electroluminescente verlichting genoemd. Het is een veilige vorm van licht die wordt gebruikt in speelgoed, voor reclameverlichting, decoraties en bij nooduitgangen en andere veiligheidsverlichting.



De Scootflash bestaat uit een gele reflecterende achtergrond met daarop een witte rolstoel en een rode omtrekkende rand, die beide van het EL materiaal zijn. Het veiligheidsembleem kan eenvoudig achter op de stoel van de scootmobiel worden aangebracht. Er zijn drie standen: de verlichting brandt, knippert langzaam of knippert snel.



Het grote verschil met bestaande accessoires om gebruikers van een scootmobiel beter zichtbaar te maken is dat dit echt licht is en niet alleen maar reflectie. De scootmobiel is vanaf nu dus niet alleen veel beter zichtbaar als het donker is of bij slecht weer, maar zeker ook overdag. Juist dan zijn scootmobiel bestuurders onderweg en erg kwetsbaar omdat reflectie overdag niet werkt, maar de Scootflash wel!