De Groninger Ploeg bij verkooptentoonstelling Simonis & Buunk

Bij de tentoonstelling van Simonis & Buunk Kunsthandel in Ede is een grote collectie van de Groninger Kunstkring De Ploeg te koop. Afgelopen zomer en herfst wijdde het Groninger Museum nog een overzichtstentoonstelling aan de Ploegkunstenaars. De verkooptentoonstelling van Simonis & Buunk gaat zaterdag 15 december van start en draagt de titel 'Buiten is het koud, binnen is het warm'.



Een platbodem op glad spiegelend water, met achter kale bomen een winterse rode zon: het is te zien op een aantrekkelijk schilderij van Jan Altink. Hij was lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg en schilderde het bootje in het Reitdiep in 1967. Op de verkooptentoonstelling van Simonis & Buunk in Ede is dit werk te koop, naast andere werken van de noordelijke expressionisten van De Ploeg.



Ontginnen en omwoelen



De naam van de beweging De Ploeg, opgericht in 1919, werd door Jan Altink aangedragen. De Ploeg riep immers associaties op met ontginnen en omwoelen, het zoeken naar nieuwe wegen in de kunst. Spil en aanjager was Jan Wiegers, die het kleurrijke expressionisme van Ernst Ludwig Kirchner tijdens een verblijf in Davos leerde kennen. Van Wiegers onder andere Boerderij te Saasveld, Twente (1940) te koop bij de verkooptentoonstelling.



Haagse School en CoBrA



Er hangen bij Simonis & Buunk daarnaast niet alleen een vroege Mondriaan en mooie werken uit De Haagse School, maar ook uitbundige CoBrA-schilderijen van grote namen als Corneille, Lucebert en Constant. Er zijn 19e-eeuwse stads- en zeegezichten en landschappen met mooie Nederlandse wolkenluchten, maar ook moderner werk uit binnen- en buitenland.



Verkooptentoonstelling



Op deze verkooptentoonstelling vindt u werk van bijna honderd kunstenaars uit de 18e, 19e en 20ste eeuw. Er zijn schilderijen, aquarellen, tekeningen en beelden uit romantiek en impressionisme maar ook werk van luministen, expressionisten, abstracten en klassiek-modernen. De tentoongestelde werken behoren tot het hogere segment, zelfs van 'museumkwaliteit'.



De winterverkooptentoonstelling van kunsthandel Simonis & Buunk in Ede vindt plaats van 15 december 2018 tot en met 5 januari 2019. Openingstijden zijn dinsdag tot en met zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Geopend op zondag 16 en 30 december, gesloten op maandagen, de beide kerstdagen en Oud en Nieuw. Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus, die online in te zien is via de website van de kunsthandel: www.simonisbuunk.nl.