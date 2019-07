Clixx maakt eind aan ruzie over schade na lenen auto

Het uitlenen van een auto leidt in Nederland soms tot ruzies tussen vrienden en familie als er ongelukken mee gebeuren, blijkt uit onderzoek. Daarom vindt een derde van alle autobezitters het eng om een auto uit te lenen of in een geleende auto te rijden. Met Clixx lanceert OHRA een speciale verzekering voor leenauto’s die de financiële gevolgen van een schade dekt en mogelijke relationele gevolgen beperkt.



Afhankelijk van hoe de geleende auto verzekerd is, vergoedt Clixx de schade. Clixx betaalt ook een vergoeding voor terugval in schadevrije jaren en het eigen risico als daar sprake van is. Clixx is eenvoudig online af te sluiten.



Uit een representatief onderzoek van OHRA onder duizend Nederlanders met een rijbewijs blijkt dat bijna acht op de tien mensen wel eens een auto leent. Meestal voor een dag en vooral van ouders, vrienden, broers en zussen. Dat is makkelijk en vertrouwd. Het verzoek komt vaak last minute. OHRA ziet dat de meeste Clixx verzekeringen in de weekenden en tijdens het vakantieseizoen worden afgesloten. De meeste klanten zijn tussen de 20 en 31 jaar.



Mispercepties

Hoewel zes op de tien respondenten denken goed op de hoogte te zijn van de risico’s bij het lenen of uitlenen van de auto, blijkt uit het onderzoek het tegendeel. Als de geleende auto alleen WA verzekerd is, dan is een schade aan de geleende auto niet gedekt door de WA autoverzekering van de uitlener. Toch denkt een derde dat dit wel het geval is. Bijna de helft van de uitleners denkt dat de schade altijd verhaald kan worden op de WA autoverzekering van de lener, terwijl dat niet het geval is. Wel weten de meeste Nederlanders dat na een schade die door jezelf veroorzaakt wordt (schade door schuld) bij een verzekering de premie omhoog kan gaan of dat de eigenaar van de auto een eigen risico moet betalen.



Niet alleen een deuk in de auto, maar ook in de relatie

Ruim 35 procent van de Nederlanders vindt het eng om een ander in de eigen auto te laten rijden of zelf in de auto van een ander te rijden. Een derde leent zijn auto daarom niet uit.



Een op de tien Nederlanders heeft bij het lenen of uitlenen van een auto wel eens een slechte ervaring, bijvoorbeeld een aanrijding met schade. Dit leidt ertoe dat bijna 650.000 Nederlanders wel eens ruzies en woordenwisselingen hebben gehad met vrienden of familie van wie ze de auto hebben geleend of uitgeleend. Dit gaat zelfs zo ver dat ruim 200.000 mensen elkaar niet meer zien of spreken.



OHRA - onder meer bekend van de reclame met de paarse krokodil - wil verzekeringen zo eenvoudig mogelijk houden. Vandaar dat Clixx via een paar stappen online te regelen is. Het grootste voordeel is dat het veel mensen makkelijker wordt gemaakt om zonder gedoe de auto te lenen van familie, vrienden of buren. Dat doet geen enkele andere verzekeraar.