Renault Clio gekozen tot Private Leaseauto van 2019

Vandaag maakt leasemaatschappij Alphabet de winnaar bekend voor de ‘Private Leaseauto van het jaar. Winnaar van 2019 is de Renault Clio. Op de tweede plaats eindigde de Kia Niro Hybrid; de Volkswagen T-Cross werd derde. De verkiezing van de Private Lease Auto vindt dit jaar voor de vierde keer plaats en is afgeleid van de verkiezing van de Leaseauto van het jaar, waarmee Alphabet in 23 jaar een rijke historie heeft opgebouwd en waarmee de leasemaatschappij de consument ondersteund bij het maken van een weloverwogen keuze voor een leaseauto.



Met de verkiezing van de Private Lease auto van het jaar speelt Alphabet, die zelf is uitgeroepen tot Private Lease maatschappij van het Jaar, in op de sterk groeiende vraag naar private lease. Evenals vorig jaar kon het publiek digitaal hun stem uitbrengen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal stemmers gegroeid met maar liefst 300%.