Hulp hard nodig om ondernemende statushouders door regels te loodsen

Hulp hard nodig om ondernemende statushouders door Europese regels te loodsen



Donderdag 2 mei, Den Haag - Veel statushouders hebben een achtergrond als ondernemer in het land van herkomst. Het opzetten van een eigen bedrijf is een logische en efficiënte weg om zelfvoorzienend te worden en onafhankelijk te zijn van een uitkering. Voor (aankomend) statushouders is het moeilijk hun weg te vinden bij het starten van een eigen bedrijf. Hulp hierbij is hard nodig.



Sdu / Lefebvre Sarrut heeft het initiatief genomen om de Immigration Guidance Foundation op te richten. Deze stichting staat voor toegang tot het recht en rechtsgelijkheid en organiseert op 14 mei het mini-symposium ‘Statushouders op weg naar ondernemerschap’ in perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Dit symposium is met name bestemd voor beleidsmakers, politici, MVO ondernemers, klantmanagers (COA/gemeenten) en bedrijven.



Tijdens het symposium zal de stichting Immigration Guidance Foundation aandacht vragen voor haar eerste initiatief de Refugees@business app: een app voor statushouders die hen door de juridische regels heen helpt in het succesvol opstarten van een eigen bedrijf. De app moet in de komende periode worden doorontwikkeld met (financiële) hulp van diverse belanghebbenden en sponsoren. Ook zal de eerste Refugee@business Award worden uitgereikt. Een jaarlijkse prijs voor een succesvolle ondernemer met een niet-Westerse migratie achtergrond.



Koninklijke waardering



Prins Constantijn van Oranje is als special Envoy van StartupDelta nauw verbonden met het thema ondernemerschap. De stichting is verheugd met het feit dat hij het project Refugee@business een warm hart toedraagt en zijn bijdrage heeft verleend aan de realisatie van een videoboodschap.



Programma



Het programma ziet er als volgt uit:



16:00 uur – 16:10 uur



Opening door dagvoorzitter Frits Huffnagel



16:10 uur – 16:30 uur



Wat is refugees@business?



Sabine Matheson (Vice chairman van de Supervisory Board Lefebvre Sarrut en bestuurslid Immigration Guidance Foundation)



16:30 uur – 17:00 uur



Belemmeringen bij het starten van eigen bedrijf



Tesseltje de Lange (Legal Expert on Migrants & Entrepreneurship, Universiteit van Amsterdam) en Theo Huizing (senior business consultant, Lomax consultancy)



17:00 uur – 18:00 uur



Paneldiscussie met zaalinteractie



Aan het panel nemen deel: Rahma el Mouden (CEO MAS Dienstverlening en schrijfster van het boek ‘De weg naar de vrijheid’), Mariëtte de Wit (stichting Welzijn Stichtse Vecht/Vluchtelingenwerk), Manou Chen (afdelingsmanager Ondersteuning Ondernemers gemeente Amsterdam), Sinan Cengiz (manager Diensten COA Zuid-Holland/Utrecht) en Christian de Kraker (projectleider Ondernemerstraject Nieuwkomers Groningen)



18:00 uur – 18:10 uur



Wrap up en afsluiting



18:10 uur – 18:30 uur



Refugee@business Award



Prijsuitreiking aan een succesvolle ondernemer met een niet-Westerse migratie achtergrond door Sabine Matheson en Rahma el Mouden.



18:30 uur – 19:00 uur



Netwerken met drankje en hapje



