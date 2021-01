Uitkomsten wetenschappelijk effectonderzoek naar inzet Rots en Water op het VMBO bekend

Op 15 januari 2021 promoveerde dr. E.C.A. (Esther) Mertens met haar proefschrift ‘Skills and Struggles in the Intra- and Interpersonal Domain: Effectiveness of Universal School-based Interventions’. Esther en haar onderzoeksteam onderzochten o.a. de effecten van de inzet van Rots en Water op verschillende VMBO scholen. Aan het onderzoek namen 1.299 leerlingen deel, verspreid over 13 scholen. Het onderzoek vond tussen 2016 en 2020 plaats, werd uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht en gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZONmw).



Resultaten laten zien dat leerlingen die de Rots en Water interventie hebben gehad een betere ontwikkeling laten zien op meerdere uitkomsten op zowel het interpersoonlijke domein (agressie) als het intra-persoonlijke domein (psychologisch welbevinden, seksuele autonomie, internaliserend gedrag) en op secundaire uitkomstmaten (zelf-controle en emotieregulatie), ten opzichte van de leerlingen die de R&W-interventie niet hebben gehad. De uitkomsten waren het sterkst in het eerste jaar en wanneer een kernteam van leerkrachten betrokken was bij het uitvoeren van de interventie.



Op de afbeelding is het (Engelstalige) abstract uit het proefschrift van dr. E.C.A. (Esther) Mertens in te zien.