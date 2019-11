Fleur (11) uit Den Helder als superheld verkrijgbaar bij Happy Meal

Den Helder, 27 november - Het Ronald McDonald Kinderfonds en McDonald’s vieren vandaag hun jarenlange samenwerking op een wel heel bijzondere manier. McDonald’s vervangt vandaag de iconische Happy Meal-speeltjes door de McNificents. Drie stoere actiepoppetjes, waarvoor echte Nederlandse superhelden model hebben gestaan. Een van deze drie superhelden is Fleur van elf jaar uit Den Helder.



McNificents



De drie McNificents, Fleur, Keano en Juliën, hebben elk een ernstige aandoening en hebben op jonge leeftijd al vaak in het ziekenhuis gelegen. Op zulke momenten wil je als familie niets liever dan dicht bij elkaar zijn. De twaalf Ronald McDonald Huizen, op loopafstand van het ziekenhuis, maken dit mogelijk. Doordat ouders daar overnachten kunnen ze binnen enkele minuten aan het bed van hun zieke kind staan. Zo is de familie van Fleur, Keano en Juliën tijdens ziekenhuisopnames altijd in de buurt. Dat geeft de kinderen kracht, superkracht! De McNificents, die je vandaag als actiepoppetje bij het Happy Meal krijgt, staan symbool voor de jarenlange samenwerking tussen McDonald’s en het Kinderfonds. Van elk verkocht Happy Meal gaat een donatie naar het Kinderfonds.



McNificent Fleur



Fleur heeft poliepen op haar stembanden en is hiervoor al 33 keer geopereerd. Ze moet jaarlijks zwellingen op haar stembanden laten verwijderen. Fleur is een echte doordouwer: ondanks het erg moeilijke praten klaagt ze nooit. Samen met haar familie was zij vandaag eregast in het McDonald’s restaurant aan de Verkeerstorenweg. Ze hielp hier de Crew met het uitserveren van de Happy Meals met haar eigen McNificent actiepoppetje.



“Het is natuurlijk geweldig dat onze gast Fleur een van de drie gezichten is van deze campagne om het goede werk van het Ronald McDonald Kinderfonds onder de aandacht te brengen. Zo zorgen we samen dat nog meer ouders dicht bij hun zieke kind kunnen zijn,” vertelt Melvin Pach, Operations Director McDonald’s Den Helder en omstreken. “We voelen ons dan ook vereerd dat we Fleur en haar familie vandaag als VIP’s mochten ontvangen en haar de gelegenheid konden geven haar eigen McNificent actiepoppetje bij het Happy Meal te serveren.”



“McDonald’s is al bijna 35 jaar onze belangrijkste partner. Mede dankzij onze samenwerking kunnen we als Kinderfonds ouders en hun zieke kind dicht bij elkaar laten zijn,” zegt Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Mooi ook om de betrokkenheid van de franchisenemers en hun crewleden te ervaren, met hun inzet maken ze de samenwerking succesvol. Dat vieren we graag op McHappy Day. En het is fantastisch dat we met de McNificents actiepoppetjes de gasten van McDonald’s kunnen bedanken voor hun steun door het jaar heen.”