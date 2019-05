Fotofabriek voor de 7e keer op rij de beste fotoboekenleverancier

Al twaalf jaar op rij worden alle fotoboekenleveranciers met elkaar vergeleken en beoordeeld op maar liefst 150 testcriteria door Tipsfotoalbummaken.nl. Wereldwijd worden er elk jaar steeds meer foto’s gemaakt, het afdrukken van foto’s is daarmee erg populair geworden. Ook dit jaar is de grootste onafhankelijke fotoboekentest weer uitgevoerd met voor de 7e keer op rij als winnaar Fotofabriek, het bedrijf zet hiermee haar succesreeks voort.



Maar liefst 35 verschillende aanbieders zijn aan de hand van meer dan 150 testcriteria beoordeeld door een onafhankelijke jury. Alle leveranciers worden beoordeeld op het gebied van kwaliteit, prijs, software, service en levertijd. Dit levert uiteindelijk één winnaar op. Voor de zevende keer op rij is Fotofabriek als beste uit de test gekomen en laat het bedrijf uit Groningen grote namen als Albelli, CEWE en Hema ruim achter zich.



Op het gebied van service scoort Fotofabriek net als voorgaande jaren als beste aanbieder op de markt. Het snel en adequaat reageren op klantvragen via de telefoon en chat wordt door de vergelijkingswebsite als doorslaggevend beschouwd:‘’Men reageert supersnel op klantvragen, heeft een chatservice die goed bereikbaar is en biedt een groot aantal extra opties waar een klant uit kan kiezen.’’ Ook worden de prijzen van Fotofabriek als transparant en overzichtelijk ervaren, dit wordt aangevuld door de aanwezigheid van een prijscalculator op de website.



Fotofabriek biedt een erg goede prijs-kwaliteitverhouding volgens het testpanel: ‘’Dit jaar deed men het bijvoorbeeld weer een stukje beter op het gebied van kwaliteit, dan vorig jaar.’’ Mede door de scherpe afwerking van de kaft en de kleuren van de foto’s in het album. Bovendien maakt Fotofabriek deel uit van de top 5 goedkoopste aanbieders in de test van Tipsfotoalbummaken.nl: ‘’Over het algemeen behoort Fotofabriek bijna altijd tot de goedkoopste aanbieders. En dat is gezien de kwaliteit erg knap.’’



Ondanks dat fotoalbums persoonlijke producten zijn, wordt er ook op deze markt steeds snellere levertijden verwacht door de consument. Doordat Fotofabriek haar productie in eigen huis heeft, kan het bedrijf sneller produceren en leveren dan de meeste concurrenten. Bovendien ontvangen klanten ook nog een persoonlijke video van hun fotoalbum vlak voordat de bestelling wordt verzonden, hierdoor krijgen klanten al een glimp van hun fotoproduct te zien.



Fotofabriek doet het dus erg goed op de fotoboekenmarkt en dit wordt bevestigd met het voor de 7e keer winnen van de prijs voor de beste fotoboekenleverancier. Eerder werd Fotofabriek al door het bekende consumentenprogramma AVROTROS Radar uitgeroepen tot de beste leverancier op de Nederlandse markt.