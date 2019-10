Mijlpaal: 18 miljoenste bitcoin gemined

Zaterdagochtend is de 18 miljoenste bitcoin gemined. Een mijlpaal voor de eerste en veruit bekendste cryptomunt. Die mijlpaal heeft alles te maken met schaarste: in totaal komen er maximaal maar 21 miljoen bitcoins op de markt. Hiervan is 85 procent nu dus al in omloop.



Wat betekent dit voor bitcoin?



Die schaarste is één van de belangrijkste eigenschappen van bitcoin. Davy Stevens, eigenaar van bitcoin broker BTC Direct:



“Een groot verschil met de euro is dat de hoeveelheid bitcoins die in omloop komen gelimiteerd is. Het maximale aantal bitcoins dat ooit in omloop komt bedraagt 21 miljoen. Er zijn nu al 18 van de 21 miljoen bitcoin gemined. Er is geen centrale bank die nieuwe bitcoins uitgeeft. Bezitters van bitcoin worden door dit gelimiteerde aantal beschermd tegen inflatie.”



“De uitgifte van bitcoin is transparanter dan de uitgifte van nieuwe euro’s. Tien jaar geleden is besloten wanneer en hoeveel nieuwe bitcoins worden uitgegeven. Dat zijn er nu 12,5 per tien minuten. In mei volgend jaar wordt dat aantal gehalveerd. En dat zal hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de prijs van bitcoin”



De koers



In december 2018 daalde de waarde van één bitcoin tot het voorlopige dieptepunt van 2.800 euro. Vervolgens bleef de koers maar stijgen totdat het hoogtepunt van dit jaar bereikt werd. Eind juni was een bitcoin nog 11.400 euro waard. Inmiddels is bitcoin 7.200 euro waard.



Elke vier jaar wordt de aanwas van nieuwe bitcoins gehalveerd. In 2020 volgt er een nieuwe halvering naar 6,25 bitcoins per tien minuten. Hierdoor is uit te rekenen dat de 21 miljoenste bitcoin pas rond 2140 wordt gemined.



In 2012 was de eerste halvering, toen steeg de koers snel van 8 naar 165 euro. De volgende halvering was in 2016, de prijs steeg binnen een jaar van 600 naar 2.700 euro.



Meer informatie: https://nieuws.btcdirect.eu/18-miljoen-bitcoin/