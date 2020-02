Auschwitz Comité roept Bol.com op verkoop boeken te staken

HET NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITé ROEPT DE DIRECTIE VAN BOL.COM OP DE VERKOOP VAN BOEKEN MET EEN ANTISEMITISCHE EN REVISIONISTISCHE INHOUD TE STAKEN.



Onlangs werd duidelijk dat uitgevers van antisemitische, neonazistische en revisionistische lectuur platforms als Bol.com en Amazon.com misbruiken om hun verboden gedachtengoed te verspreiden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het via Bol.com te verkrijgen boekje ‘der Giftpilz’, een vilein antisemitisch geschrift van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Julius Streicher.



Het Auschwitz Museum in Polen verzocht Bol.com eerder al om de verkoop hiervan te staken, maar dat werd geweigerd. In september 2019 verzocht een lid van het Auschwitz Comité Bol.com om revisionistische uitgaven te verwijderen. Bol.com vindt echter dat verkoop van deze lectuur valt onder de vrijheid van meningsuiting*.



Vrijheid van meningsuiting staat nergens het maken van keuzes in de weg! Elke zichzelf respecterende boekhandel in Nederland maakt dagelijks keuzes met betrekking tot de inkoop van titels. Het probleem van platforms als Bol en Amazon is natuurlijk gewoon van organisatorische aard: de verkoop van boeken geschiedt volledig geautomatiseerd. Keuzes maken zou betekenen dat er ook inhoudelijk naar het aanbod moet worden gekeken, en dat vergt extra inspanning.



Om die inspanning uit de weg te gaan wordt nu - geheel ten onrechte - het argument van vrijheid van meningsuiting gebruikt. De vraag is dan gerechtvaardigd: zijn bij Bol.com winstmarges belangrijk genoeg om verspreiding van Jodenhaat mogelijk te maken?



Deze vraag legt het Nederlands Auschwitz Comité vandaag neer bij de directie van Bol.com. Het Comité verzoekt Bol.com om op korte termijn met hen hierover in gesprek te gaan. Het kan niet zo zijn dat - 75 jaar na de bevrijding van Auschwitz - een Nederlands bedrijf meewerkt aan het opnieuw aanwakkeren van Jodenhaat.



Daarnaast roept het Auschwitz Comité de Nederlandse uitgeverijen - verenigd in de Mediafederatie - op ook met Bol.com in gesprek te gaan. Ook met de Mediafederatie gaat het Nederlands Auschwitz Comité graag in overleg over dit onderwerp.



*“Echter, boeken kunnen op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden gelezen worden en horen bij het recht op de vrijheid van meningsuiting Daarom haalt Bol.com nooit boeken uit de winkel”. Letterlijke quote uit een mail van Bol.com naar aanleiding van een verzoek om boeken met betrekking tot ontkenning van de Holocaust te verwijderen.



