Van Spaendonck viert 100 jaar met boekpresentatie Vereniging 3.0

Dit jaar viert Van Spaendonck haar 100 jarig jubileum. Tijdens ons Zomerevent, 4 juli j.l. vierden wij niet alleen deze bijzondere mijlpaal, maar presenteerden we ook het boek ‘Vernieuwen met Vereniging 3.0’ van Ivan Pouwels.



In ons 100 jarig bestaan hebben wij als Van Spaendonck al vele ontwikkelingen door samenwerking vorm mogen geven. Samenwerking lijkt nóg meer van deze tijd dan ooit en is niet meer begrensd binnen juridische entiteiten en organisaties. De digitalisering maakt het mogelijk, de snelheid van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vraagt het en er is zelfs een politieke wenselijkheid omdat we nu eenmaal niet alle maatschappelijke issues op het conto van de overheid kunnen schuiven.



De huidige ontwikkelingen vragen van hedendaagse samenwerkingsverbanden, zoals branche- en beroepsverenigingen, wel een transitie. Een transitie die wij enige jaren geleden hebben geduid met de term ‘Vereniging 3.0’. Het wenkend perspectief dat met Vereniging 3.0 is neergezet laat zien dat verenigingen zich constant vernieuwen, maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen en een bijdrage kunnen leveren aan innovatie van de sector of het beroep.



De afgelopen jaren hebben we Vereniging 3.0 steeds verder ontwikkeld en in de praktijk gebracht. Uit onderzoek van o.a. grondlegger Ivan Pouwels blijkt ook dat organisaties die lid zijn van een vereniging meer innovatie laten zien. Dat is goed nieuws: verenigingen bieden een grote hoeveelheid aan kennis - know how en de mogelijkheid tot verbinding met elkaar – know who. In Vereniging 3.0 is dat belangrijker dan ooit.



Naast het Zomerevent, organiseren wij in het kader van ons 100 jarig jubileum vele andere activiteiten.



Wij geloven dat succesvol ondernemen bijdraagt aan onze maatschappij. Sterker ondernemerschap is de drijvende kracht achter innovatie en maatschappelijke transities. Onze focus is een succesvol MKB. Daarbij geloven we in de kracht van samenwerking. Wij richten ons op de belangen van ondernemers. Dat doen we via branche- en beroepsorganisaties en accountants. Ondernemers kunnen ook direct bij ons terecht. Want door samenwerking worden kleine dingen groot.