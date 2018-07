De wifi-gids: vijf tips voor supersnelle wifi

Bunnik, 5 juli 2018 – Surfen terwijl je lekker languit op de bank ligt, even snel een videogame downloaden of een nieuwe blockbuster streamen op je smart-tv. In theorie is het allemaal heel eenvoudig. In werkelijkheid biedt je wifi je echter niet altijd de draadloze vrijheid en supersnelle verbinding die je nodig hebt. Als je de volgende tips opvolgt, zorg je ervoor dat je wifiverbinding binnen de kortste keren wel voldoet aan je verwachtingen.



Tip 1: voer een wifi-controle uit



Internetgebruikers hebben snel door of het wifi-signaal goed of slecht is. Toch is het altijd waardevol om je situatie te checken. Daarbij komen analysetools goed van pas. Zoals de Ekahau HeatMapper: dit programma helpt je bij het creëren van een plattegrond van je huis. Vervolgens kun je het wifi-signaal meten (waarbij groen staat voor goede ontvangst, en rood voor slechte of geen ontvangst). Maar ook gratis, eenvoudigere apps als WiFi Analyzer kunnen je helpen om de kwaliteit van je wifi-verbinding in kaart te brengen.



Tip 2: de ideale plek voor je router



Staat je router te ver weg van de woonkamer? Bijvoorbeeld in de kelderkast? Dan kun je de klok erop gelijkzetten dat het bereik of de snelheid van je wifi gaat haperen. Optimaliseer, voordat je gelijk naar de winkel rent om een nieuwe router te kopen, de locatie van je huidige router. Een iets hogere plek is vaak een goede optie, zoals een bijzettafeltje of een kast. En als je router externe antennes heeft, blijf deze dan verstellen totdat de ontvangst verbetert.



Tip 3: een must have voor je nieuwe router



Als je je oude router vervangt, zorg er dan voor dat het nieuwe model wifi ac ondersteunt. Deze nieuwe standaard is veel sneller dan wifi n. Bovendien is een deel van wifi n, de 2,4 GHz-bandbreedte, in grote steden vaak overbelast. Je wifi-verbinding verbetert door automatisch over te gaan op de 5 GHz-bandbreedte of de wifi ac-standaard. Let wel op: je router en je wifi-ontvangers, zoals smartphones, laptops of tablets, moeten de nieuwe ac-standaard wel ondersteunen. Anders werkt deze functie niet.



Tip 4: wifi-repeaters voor korte afstanden



Als de wifi vanaf je router door meer dan drie muren of zelfs meerdere verdiepingen moet, wordt de verbinding steeds langzamer, totdat hij compleet wegvalt. Een wifi-repeater kan helpen bij kortere afstanden. In grotere flats of eengezinswoningen zal een repeater weinig uithalen, vanwege de solide, met staal versterkte betonnen muren en plafonds die het wifi-netwerk in de weg zitten.



Tip 5: Powerline-adapters zijn de beste wifi-oplossing



Als je grote woonruimten snel van beter wifi wilt voorzien, zijn Powerline-adapters de beste optie. Powerline-adapters maken gebruik van het stroomnetwerk voor de gegevenstransmissie. Omdat dit een bedrade oplossing is, vormen muren en met staal versterkte plafonds geen obstakel voor de



verbinding. Wifi-Powerline-adapters laten je daarnaast een snel wifi-toegangspunt installeren bij elk stopcontact.



Zo werkt het: een starterpack van devolo bevat twee adapters. De eerste steek je in een stopcontact en is via een ethernetkabel verbonden met je router. De tweede adapter plaats je in het stopcontact op de verdieping waar voorheen geen wifi-ontvangst mogelijk was. Druk nu op de knopjes op beide adapters en het snelle wifi-netwerk is klaar voor gebruik. Indien gewenst kun je tot acht Powerline-adapters installeren.



