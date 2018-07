Philips en Teva Nederland werken met ingang van 1 juli samen

Haarlem, 12 juli 2018 - Teva Nederland en Philips hebben met ingang van 1 juli 2018 de handen ineen geslagen om patiënten te voorzien van de best mogelijke gezondheidsproducten en -ondersteuning. Samen introduceren ze de OptiChamber Diamond: een slim ontworpen voorzetkamer voor effectieve toediening van inhalatiemedicatie.



Philips is wereldleider op de slaap- en beademingsmarkt en biedt innovatieve oplossingen die leiden tot gezondere patiënten, praktijken en bedrijven. Teva is de grootste fabrikant van generieke medicijnen in Nederland en werkt ook aan innovatieve geneesmiddelen die het welzijn van patiënten o.a. in de longzorg verbeteren. De samenwerking is dan ook een logische stap. Zowel Teva als Philips hebben het verbeteren van de gezondheid van mensen altijd hoog in het vaandel staan.



De OptiChamber Diamond van Philips is een waardevolle toevoeging aan onze respiratoire portfolio”, zegt Jan-Willem Scheer, hoofd van speciality medicines Teva Benelux & Nordics. “Wij kunnen veel van elkaar leren op het gebied van patiëntgerichte zorg en technologieën”.



OptiChamber Diamond



De OptiChamber Diamond is een antistatische voorzetkamer, die samen met een inhalator wordt gebruikt door patiënten met astma of COPD. Zonder voorzetkamer komt het medicijn vaak niet in de longen maar in mond of keel terecht, omdat de hand-long coördinatie die nodig is om een inhalator correct te gebruiken voor de meeste patiënten moeilijk is. Een voorzetkamer voorkomt deze inhalatiefouten en helpt dat de medicatie daar terecht komt waar het nodig is: in de longen.



De OptiChamber voorzetkamer heeft de volgende kenmerken:



-Slim ontwerp: compact formaat en verkrijgbaar met afneembaar masker



-Effectief: zorgt dat de medicatie de longen beter bereikt.1



-Controleerbaar: een fluittoon en een bewegend luchtklepje geven de patiënt inzicht in de inhalatie.





Meer informatie is te vinden op www.optichamber.nl/pers



Belangrijk voor patiënten



De OptiChamber Diamond wordt voorgeschreven door de behandelend arts en is verkrijgbaar via de apotheek. Als patiënten een OptiChamber Diamond willen gebruiken, moet hun behandelend arts daar een recept voor uitschrijven. De OptiChamber Diamond wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.



1 In vergelijking met toediening van inhalatiemedicatie zonder voorzetkamer. Zie ook referentie: Hatley R.H.M., von Hollen D., Sandell D., Slator L. In-vitro Characterization of the OptiChamber Diamond valved holding chamber. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 2014, 27(S1): 24-36.