VEH: vertrouwen in woningmarkt nadert omslagpunt



Amersfoort, 13 juni 2018 - Het consumentenvertrouwen op de woningmarkt glijdt langzaam verder af. In mei eindigde de Eigen Huis Marktindicator op een stand 104 punten, nog net boven het omslagpunt van 100 punten. Boven een stand van 100 punten is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt positief, eronder is het sentiment negatief. Een jaar geleden stond het consumentenvertrouwen nog bijna 10 punten hoger.



Betaalbaarheid en keuze steeds verder onder druk



Twee ontwikkelingen zetten de toon voor de verslechtering van het woningmarktvertrouwen. Van de Nederlanders vindt 62% dat een eigen huis steeds minder betaalbaar is geworden. Tweede oorzaak is dat de helft van de ondervraagden vindt dat er in veel gebieden door het beperkte woningaanbod nauwelijks nog iets te kiezen valt.



Meer mensen negatief dan positief gestemd



Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu bijna twee keer zoveel Nederlanders die vinden dat de omstandigheden om een huis te kopen slechter worden. In mei beoordeelt 34% van hen de marktomstandigheden als ongunstig, terwijl 25% de omstandigheden nog steeds gunstig vindt. Het verschil in omvang tussen deze twee groepen neemt geleidelijk verder toe.



De laatste keer dat zoveel mensen de markt voor koopwoningen zagen verslechteren was in 2012. Het grote verschil met toen zijn de enorme prijsstijgingen van nu, terwijl de huizenprijzen zes jaar geleden juist daalden. In 2012 verwachtte bijna 60% van de Nederlanders dat de huizenprijzen verder zouden dalen, terwijl nu ruim 80% verwacht dat de huizenprijzen door de schaarste alleen maar zullen blijven stijgen.