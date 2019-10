Katoen Natie neemt warehousing over van Nijhof-Wassink in Polen

Katoen Natie en Nijhof-Wassink hebben een overeenkomst bereikt met de overname van de Warehousing en Value Added Logistics-activiteiten van het logistiek centrum van Nijhof-Wassink in Kutno, Polen.



De medewerkers, werkprocessen en faciliteiten van het logistiek centrum van Nijhof-Wassink in Polen staan in de markt bekend als een zekerheid op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige service. De warehousingactiviteiten in Kutno zijn in de afgelopen jaren zeer snel gegroeid. Om de markt goed te blijven volgen heeft Nijhof-Wassink gekeken hoe ze hun op- en overslagfaciliteiten verder konden uitbreiden. Tijdens dit proces kwam Katoen Natie, een zeer bekende en wereldwijde speler in de markt, in beeld.



Omdat Katoen Natie grote ambities in Polen heeft werd ook de mogelijkheid van een overname besproken. Tijdens deze gesprekken kwam naar voren dat Nijhof-Wassink en Katoen Natie bedrijven zijn met een vergelijkbare cultuur en visie op bedrijfsactiviteiten. Als gevolg hiervan werd er een overeenkomst bereikt die de continuïteit, stabiliteit en groei voor alle belanghebbenden garandeert.



Bij de overname hoort het terrein van 254.868 m², 42 silo's, 15.000 m² buitenopslagruimte, 5 warehouseloodsen met een totaal van 40.000 m² en de overige (kantoor)gebouwen. Ook de lopende contracten en de medewerkers van het logistiek centrum worden door Katoen Natie, op een nog nader te bepalen tijdstip, overgenomen. Katoen Natie heeft besloten om de verworven faciliteiten onmiddellijk uit te breiden met extra warehouseloodsen met een totale oppervlakte van 16.000 m² en 42 extra silo's in de zeer nabije toekomst.



Nijhof-Wassink Polen



De overname geldt enkel voor het Logistiek Centrum in Kutno, Polen. Alle transportactiviteiten van Nijhof-Wassink en de vijf Volvo- en Renault Trucks-dealer bedrijven in Polen blijven actief onder de Nijhof-Wassink Groep. Met meer dan 400 Poolse werknemers blijft Nijhof-Wassink een belangrijke business partner en werkgever in Polen.