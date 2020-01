Afvoer verstopt: hoe vindt u een betrouwbare loodgieter?

Veel mensen die kampen met een verstopte wc of gootsteen gaan online op zoek naar een oplossing voor het probleem. Vaak komen ze dan terecht bij onbetrouwbare loodgieters die slecht werk leveren én een veel te hoge rekening presenteren. Hoe vindt u een betrouwbare loodgieter?



Websites zijn geen loodgieters



De websites die bovenaan staan in de Google-resultaten zijn meestal niet van loodgieters, maar van tussenpersonen die voor u een loodgieter zoeken om de klus uit te voeren. Dat is niet verboden, maar uiteraard zorgen de bemiddelingskosten ervoor dat de prijs hoger uitvalt dan wanneer u rechtstreeks een loodgieter inschakelt. De tussenpersonen (‘lead-bedrijven’) adverteren bij Google, waardoor hun websites bovenaan komen te staan. Het komt regelmatig voor dat u via zo’n website bij een ‘loodgieter’ terechtkomt die ondeskundig en onbetrouwbaar blijkt. Dat kan u te veel geld kosten, terwijl u ook nog eens met het probleem blijft zitten. Sanitair-expert Eric van der Blom van ondernemersorganisatie Techniek Nederland heeft een aantal tips om oplichters buiten de deur te houden.



Hoe vindt u een betrouwbare loodgieter?



- Vraag éérst in uw omgeving of een loodgieter bij u in de buurt kent, met wie hij of zij goede ervaringen heeft. Controleer of dit bedrijf lid is van Techniek Nederland.



- Bedrijven die bovenaan staan in Google zijn vaak géén loodgieters, maar tussenpersonen (‘lead-bedrijven’). Wilt u rechtstreeks zakendoen met een loodgieter in de buurt, scroll dan in de zoekresultaten naar beneden tot u een website vindt met een voor u bekend straatadres.



- Laat u niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer; lead-bedrijven zijn slim genoeg om zo’n telefoonnummer te vermelden.



- Vindt u online een loodgieter, zoek dan nog even verder om te kijken wat voor ‘reviews’ het bedrijf op internet krijgt.



- Belt u met een bedrijf, vraag dan in het eerste telefoongesprek direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.



- Kijk op de website van een loodgieter altijd of u het logo van Techniek Nederland ziet. Leden van Techniek Nederland hebben de juiste kennis en apparatuur in huis. Bovendien kunt u bij zo’n bedrijf altijd aan de bel trekken bij de onafhankelijke Geschillencommissie, als er een meningsverschil ontstaat over de prijs of de kwaliteit van het geleverde werk.