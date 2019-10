Laatste weken CODA PAPER ART - performances ArtEZ in slotweekend

De kracht en pracht van papier doet verwonderen. De wereld van dit dynamische materiaal biedt grenzeloos potentieel om grootse ideeën tastbaar te maken. Papier is al eeuwenlang een inspiratiebron voor kunstenaars en ontwerpers; met deze relatief eenvoudige basis weten zij monumentale sculpturen, animaties, kleurrijke nieuwe werelden en verfijnde sieraden te creëren. CODA Museum Apeldoorn presenteert nog tot en met 27 oktober CODA Paper Art 2019, een tentoonstelling in het teken van actueel gemaakte kunst van papier en karton. CODA Paper Art brengt het werk van 39 kunstenaars uit binnen- en buitenland samen. In het slotweekend ontdek je, op zaterdag 26 oktober, muzikale theatrale performances gemaakt door studenten van de opleiding Muziektheater van ArtEZ uit Arnhem, geïnspireerd op de werken in de tentoonstelling.



De geselecteerde kunstenaars in CODA Paper Art nemen ons mee van concept tot uitvoering; van een idee op papier of in gedachten naar een wereld van papier. Een reis langs flora en fauna, de ambachten van toen en ‘21st century skills’ van nu. De een neemt je mee in een waardevolle herinnering, de ander verwerkt het allerlaatste nieuws. Schoonheid en kleurenpracht gaan hand-in-hand met thema’s als hergebruik, consumptie, migratie, reflectie op het verleden en onderzoek naar de actualiteit.



Elke twee jaar staat CODA Museum in het teken van het allerlaatste wat gemaakt is in de wereld van papierkunst en – design tijdens de tentoonstelling CODA Paper Art. Laat je nog snel – tot en met 27 oktober – verrassen in de editie van 2019; van de inspiratiebronnen die tot de vele werken hebben geleid, intrigerende verhaallijnen tot de zeer uiteenlopende toegepaste technieken. Waan je in een botanische tuin van papier, de wereld van de ‘selfie’ of een levensgroot schetsboek. Kom ontdekken hoe het gevangeniswezen, communicatie in het dierenrijk en culturele connecties zijn verwerkt in papieren kunstwerken en hoe zowel een pastamachine als een lasersnijder tot de gebruikte gereedschappen hebben behoord.



Reflectie op het verleden en onderzoek naar de actualiteit dienen zich aan in CODA Paper Art. Zo bezocht Warren King (1970, Verenigde Staten) in 2010 voor het eerst China. Hij reisde af naar de plek waar zijn familie woonde voor de Chinese Burgeroorlog. Sommige inwoners van het dorp bleken nog herinneringen te hebben aan zijn grootouders. De reis en dit contact maakten hem bewust van zijn afkomst en inspireerden hem in zijn werk. In een groeiende reeks kartonnen sculpturen legt hij de bevolking van het dorp inwoner voor inwoner vast, waarbij simpele dozen het basismateriaal vormen. Verschillende types scharen, eenvoudige mesjes en lijm geven hem vervolgens voldoende mogelijkheden zijn mensfiguren tot leven te wekken. Elke creatie is een poging om iets meer te begrijpen over de culturele connecties tussen hem en de mensen in het dorp en de band tussen het verleden en heden. Barbara de Vries (1950, Nederland) onderzoekt in haar werk een zeer actueel fenomeen; de ‘selfie’. Deze zelfportretten worden gebruikt op social media, maar is het de werkelijke persoon waar we naar kijken of zijn het eigenlijk een soort ‘avatars’? Voor haar ruimtevullende installatie ‘Selfies’ bewerkte en combineerde zij verschillende digitale beelden en creëerde zo nieuwe, fictieve figuren. Ze kennen vele lagen en kanten, net als de influencers en selfienemers die zichzelf continu opnieuw uitvinden om digitaal de aandacht te trekken of vast te houden.



Ook tijdens de laatste weken van de tentoonstellingsperiode biedt CODA een zeer divers activiteitenprogramma. Studenten van de opleiding Muziektheater van ArtEZ uit Arnhem maken bijvoorbeeld, speciaal voor de Finissage, zaterdag 26 oktober een aantal muzikale theatrale performances. De studenten hebben zich laten inspireren door de verschillende kunstwerken in CODA Paper Art. Onder regie van theatermaker Carina Molier laten zij muzikale interventies, theatrale performances, installaties, soundscapes en korte voorstellingen zien. Ontdek bijvoorbeeld hoe een tweedimensionaal Paper Art-bos naar 3D gaat onder muzikale begeleiding. Ervaar hoe tien studenten op onverwachte locaties in CODA Museum kunst tot leven laten komen.



CODA Paper Art 2019 is te zien met 27 oktober en werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het VSB Fonds, Zabawas, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Mullerfonds, Ieders Museum, de Gravin van Bylandt Stichting, Nintendo NL, Routebureau Veluwe, Gelderse Streken, Toeristisch Platform Apeldoorn en papierfabrieken Smurfit Kappa en De Middelste Molen.



