Yarrah, producent van biologisch honden- en kattenvoer, probeert in al haar activiteiten te werken aan een betere wereld. Op 12 juli jl. ontving het bedrijf, als eerste producent in dierenvoeding in Europa, het BCorp certificaat. Een bevestiging dat Yarrah voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen op het gebied van sociaal-maatschappelijk werken en de impact van het bedrijf op het milieu.



BCorp (Benefit Corporation) is een groeiende groep van leidende bedrijven die ondernemen zien als dé manier om aan een betere wereld te werken. BCorp word je niet zomaar; je moet voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en uitblinken op het gebied van milieu-impact, transparantie en corporate governance. Zo wordt er geëvalueerd hoe de bedrijfsactiviteiten en het bedrijfsmodel van invloed zijn op de werknemers, de maatschappij, het milieu en de klanten.



Werken aan een betere wereld zat al in het DNA van Yarrah. De BCorp certificering bevestigt dat het bedrijf in biologische diervoeding op de goede weg is en voldoet dat het bedrijf voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Dat is niet alleen fijn voor Yarrah, maar ook voor haar klanten.



Meer weten over BCorp en welke andere schitterende bedrijven zich hieronder mogen scharen? Kijk dan op bcorporation.net. Meer over Yarrah is te vinden op: https://www.yarrah.com/