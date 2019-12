LetsGoDigital laat gouden Limited Edition maken van Samsung Galaxy S10

LetsGoDigital, het online platform voor technologie nieuws, heeft een Limited Edition laten maken van de Samsung Galaxy S10, ter ere van het 20-jarig bestaan van de online uitgever. Het populaire vlaggenschip toestel van Samsung is in een juweliersatelier in Rusland voorzien van edelmetalen en hoogwaardig leer, om de stijlvolle smartphone een exclusieve uitstraling mee te geven.



"Wij feliciteren LetsGoDigital met hun 20-jarig bestaan en zijn vereerd dat zij hiervoor een LetsGoDigital - Galaxy S10 Limited Edition hebben laten maken." - Cella Sin, Communications Manager bij Samsung Nederland.



De Galaxy S10 Limited Edition is door Caviar, een luxe merk voor mobiele accessoires, gedecoreerd met 24-karaats goud en voorzien van het bedrijfslogo van LetsGoDigital. De verkoopprijs van deze exclusieve Limited Edition bedraagt $5.740 USD.



De Galaxy S-serie smartphones van Samsung hebben het afgelopen decennia de high-end smartphonemarkt gedomineerd. Voor LetsGoDigital was de S10 dan ook de smartphone bij uitstek om te laten bewerken met luxueuze materialen.



