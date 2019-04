Geen crisis voor mkb-ondernemers



Stijging van bijstandsaanvragen door zelfstandigen zet niet door



Baarn, 29 april 2019 – Na een forse stijging van het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen in het vierde kwartaal van 2018 is dat aantal in het afgelopen kwartaal weer tot rust gekomen.



Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal faillissementen.



“In 2018 zagen we een negatieve ontwikkeling voor het mkb in sommige sectoren en die leek vooral gedreven door lagere consumentenbestedingen”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “maar met name in de eerste maanden van dit jaar zagen we weer een daling van het aantal zelfstandigen met geldnood. Daarmee zitten we nu al drie jaar gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau en lijkt er nog geen nieuwe crisis in zicht”.



Over het IMK



Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) onderzoekt jaarlijks duizenden ondernemingen met problemen en biedt oplossingen om duurzame financiële zelfstandigheid te borgen. Het IMK is initiatiefnemer van Stichting 155-Help-een-Bedrijf, het nationale hulploket voor ondernemers en van het platform Financiering voor MKB.



Het IMK beschikt in heel Nederland over regionale teams met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, publieke en private microfinanciering en conflicthantering. Meer dan 50.000 ondernemers in Nederland lieten zich met succes begeleiden door het IMK. Meer informatie: www.imk.nl en www.155.nl.