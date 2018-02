Tentoonstelling over Uruzgan in Nationaal Militair Museum

Vrijdag 2 maart as. opent het Nationaal Militair Museum (NMM) de tentoonstelling ‘Uruzgan Nu/Now’. De compacte tentoonstelling geeft een beeld van de Nederlandse inzet in Uruzgan en focust daarbij op de resultaten van de wederopbouw. ‘Uruzgan Nu/Now’ wordt geopend door Generaal-majoor bd T.W.B. Vleugels, commandant TFU1 (Task Force Uruzgan 1) en is te zien t/m 18 juni 2018.



Uruzgan Nu/Now



Over de missie in Uruzgan wordt vaak gezegd dat de Nederlandse inzet ‘voor niets is geweest’. Deze tentoonstelling laat zien dat de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht in Uruzgan wel degelijk positieve veranderingen heeft gebracht, maar ook dat er ruimte is voor verbetering met het oog op toekomstige missies.



Onderzoek



Architect Jan Willem Petersen, oprichter van het onderzoeks- en ontwerpbureau Specialist Operations, toerde ruim twee maanden zelfstandig door Uruzgan. Van de honderden projecten die door de Nederlanders in het kader van de wederopbouw werden uitgevoerd, inspecteerde hij er ruim veertig. De tentoonstelling laat twintig projecten in detail zien.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven.