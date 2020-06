Hoogleraren geschokt over podcast pedagogen over thuiszitters

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) verzoekt de beroepsvereniging voor pedagogen NVO om de omstreden podcast over thuiszitters uit de lucht te halen. De reden hiervoor is dat deze podcast - waarin een 8-jarige thuiszitter met autisme met geweld naar school wordt gebracht - grote schade kan aanrichten. Vier hoogleraren op het gebied van pedagogiek, autisme en psychiatrie, vinden de werkwijze die in de podcast wordt voorgesteld ‘schokkend’ en een ‘vorm van kindermishandeling’.



Afgelopen weekend ontstond er op de sociale media veel ophef over de podcast-aflevering Die éne leerling uit de reeks Thuiszitters hoe kan het ook anders? van beroepsvereniging NVO voor pedagogen en onderwijskundigen. Deze podcast doet verslag van verregaande dwang door een BIG-geregistreerde orthopedagoog-generalist tegen een 8-jarige thuiszitter met de diagnose autisme. De deur van het toilet waarin hij zich in zijn eigen huis verschuilt wordt er uit gehaald als de jongen weigert om deze te openen. Daarna wordt de jongen – in zijn pyjama – ‘gillend en schreeuwend’ mee genomen in de auto naar school waar hij drie dagen lang ‘Ik kan het niet’ schreeuwt. Zijn wanhopige ouders worden welbewust buiten spel gezet.



‘Deze thuiszitter van 8 met autisme is gewoon doodsbang en sluit zich op in de wc, weg van alles en iedereen. Dat deze orthopedagoog-generalist hem vervolgens uit die wc haalt en in pyjama naar school brengt, vind ik een vorm van kindermishandeling’, zegt Ina van Berckelaer-Onnes, orthopedagoog en emeritus-hoogleraar Autisme.



‘Ik heb de podcast geluisterd en ik ben zeer verbaasd over de verontrustende inhoud’, zegt Hanna Swaab, hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Leiden.



‘Wat hier gebeurt, deze overpower van de orthopedagoog, roept bij de jongen waarschijnlijk zoveel angst op, dat het zijn andere angsten tijdelijk overwint. Maar daarna is hij zijn hele leven bang voor iedere hulpverlener, dat kan niet anders’, zegt Wouter Staal, hoogleraar Autisme aan de Universiteit Leiden en hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Radboudumc.



‘Ik ben geschrokken van de Podcast van de NVO waarin het zou gaan over “Samenwerking: orthopedagogen en thuiszitters” en waarin beloofd wordt de brug te slaan van wetenschap naar praktijk. Juist deze beide aspecten ontbreken in het eerste deel van een serie op een manier die de podcast uitermate pijnlijk maakt, zegt Maretha de Jonge, Orthopedagoog-Generalist en hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden.



Lees hier https://tinyurl.com/y7tsbegn de uitgebreidere reacties van deze wetenschappers en ons eerdere statement.



In een reactie op haar website erkent de NVO dat deze aflevering - bedoeld als ‘cliffhanger’ - zijn doel voorbij is geschoten. Dit spijt de vereniging opvallend genoeg ‘in het bijzonder voor de orthopedagoog die in dit geval bereid was haar aanpak te delen en de discussie aan te gaan’. In onze ogen neemt de vereniging hiermee onvoldoende afstand van de inhoud. De podcast is ook nog gewoon te beluisteren.



Wij vragen de NVO om de podcast in deze vorm uit de lucht te halen om verdere schade te voorkomen. Aan de beroepsgroep wordt deze serie namelijk gepresenteerd als een verslag van ‘de laatste ontwikkelingen, nieuwe inzichten, do’s en do’nts’. Ook zou deze podcast ‘een brug slaan van wetenschap naar praktijk.’



De NVA zal binnenkort opnieuw het gesprek aan gaan met de NVO. Ook zullen wij vragen gaan stellen aan het ministerie van Onderwijs over de nauwe betrokkenheid van Gedragswerk bij deze podcast. Deze organisatie wordt door het ministerie gefinancierd om het thuiszittersprobleem op te lossen.