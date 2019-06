Burgemeester van Utrecht ontvangt eerste Cyber24-escapekoffer

Op het jubileumcongres ‘Het CCV: houd(t) je veilig’ ontving de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen de eerste Cyber24-escapekoffer uit handen van Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De escapekoffer maakt onderdeel uit van een serious game waarbij jongeren spelenderwijs geconfronteerd worden met de gevolgen van hun digitaal gedrag. De bijeenkomst vond op donderdag 27 juni plaats in boerderij Mereveld in Utrecht.



Zo’n 33 procent van de jongeren tussen de 12 en 21 jaar heeft wel eens (bewust of onbewust) een online misdrijf gepleegd, blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit. Ze loggen in op een computer die niet van hen is, ze gebruiken wachtwoorden van een ander of doen zich voor als een ander. En dat vinden ze best normaal. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Safer Internet Centre Nederland dat jongeren online overtredingen minder ernstig vinden dan fysieke misstappen zoals een diefstal uit een winkel. Toch is ook een online misdrijf strafbaar. “Jongeren zijn digitaal vaardig, maar overzien soms de gevolgen niet. Dan kun je jezelf en anderen in de nesten werken”, zegt burgemeester Van Zanen.



Unieke combinatie van spelen en leren

De serious game Cyber24 maakt jongeren ‘dader zonder schade’ om hen zo te laten ervaren wat de impact is van hun digitale daden. Zowel voor zichzelf als voor hun slachtoffer(s). Hierdoor ontdekken ze wat online gewenst en ongewenst gedrag is. De serious game is een unieke combinatie van spelen en leren. Hierdoor zijn jongeren gemotiveerd om mee te doen en blijft de stof beter hangen.



Escapekoffer, nagesprek en quiz

De serious game start met een module uit de escapekoffer. Zo kunnen onder andere ID-fraude, oplichting en digitaal pesten aan bod komen. Elke module zorgt voor een echte escape(room)-ervaring waarbij de jongeren in kleine groepjes aan verschillende opdrachten werken. Elk team heeft de beschikking over een tablet, rekwisieten en overige hardware. Er wordt gewerkt met fictieve situaties die op de werkelijkheid zijn gebaseerd.



Na afloop bespreken de jongeren onder professionele begeleiding welke keuzes ze hebben gemaakt en wat ze daarvan hebben geleerd. De begeleider maakt de deelnemers bewust van de consequenties van hun digitale acties en biedt ze vervolgens een handelingsperspectief. Aan de hand van een quiz testen de jongeren vervolgens nogmaals hun kennis over online gedrag.



Samenwerking van verschillende partijen

Dat burgemeester Van Zanen de eerste Cyber24-escapekoffer kreeg overhandigd, ligt voor de hand. De gemeente Utrecht is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Cyber24 en omarmt cyberveiligheid. “Een steeds groter gedeelte van ons leven speelt zich online af, zeker bij jongeren. Cyberveiligheid maakt daarom in Utrecht als één van de vijf ambities onderdeel uit van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan”, aldus Van Zanen. Hij hoopt dat ook andere gemeenten hun voordeel met Cyber24 doen. “Laat deze game vooral viral gaan.” Naast de gemeente Utrecht heeft het CCV voor de totstandkoming van de serious game samengewerkt met de politie, een onderwijskundige, een social enigeer, Alert Online en MooveTeam Nederland.



Brede inzet

Ook andere organisaties kunnen Cyber24 inzetten om jongeren bewust te maken van hun onlinegedrag. Gemeenten, jongerenwerkers en scholen kunnen de Cyber24 escapekoffer bestellen bij het CCV. Zie voor meer informatie hetccv.nl.