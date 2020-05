ShoutOut: Ontvang een persoonlijke videoboodschap van jouw idool

Amsterdam, 19 mei 2020 - ShoutOut maakt het als eerste partij in Nederland mogelijk om binnen 48 uur iemand blij te maken met een persoonlijke videoboodschap van zijn of haar idool.



Bekende acteurs, sporters, muzikanten en influencers zijn met enkele klikken te boeken voor een ‘shout out’, variërend van verjaardags- en gelukswensen, huwelijksaanzoeken, roasts tot peptalks. De persoonlijke video wordt verzonden naar je telefoon, die je vervolgens zelf op elk gewenst moment kunt doorsturen en posten op het social media account van de persoon aan wie je het cadeau doet.



De deelnemende BN’ers bepalen zelf de prijs van hun boodschap, variërend van 20 tot 75 euro. Ze creëren daarnaast extra exposure wanneer de ontvanger de video's posten op hun social media accounts. Acteur Ferri Somogyi investeert in ShoutOut en is daarmee mede-eigenaar: “Toen ze mij vroegen voor ShoutOut wist ik; dit idee is goud en een kans die niet snel voorbij komt. Dit platform brengt fans op een gemakkelijke en leuke manier in contact met hun idool, en andersom geldt dat het voor mij en mijn collega’s fijn is om op zo’n persoonlijke wijze iets voor onze fans terug te doen.”



ShoutOut is een initiatief van drie jonge Amsterdamse entrepreneurs die de huidige corona crisis hebben aangegrepen als extra motivatie om hun idee voor dit nieuwe platform in sneltreinvaart te realiseren.







“Het is nu logischer dan ooit om elkaar met videoboodschappen blij te maken. En nu we enkele weken verder zijn geldt; hoe creatiever, hoe beter. Met het boeken van iemands idool kun je iemand echt op een ludieke of ontroerende wijze verrassen. Deze week gaan we officieel pas live, maar de eerste boekingen stromen binnen. Wij doen ondertussen ons stinkende best om zo veel mogelijk artiesten, kunstenaars, bekende Nederlanders, sporters, en andere VIP’s op ShoutOut te zetten.” aldus Martijn Pannevis, een van de initiatiefnemers van ShoutOut.



Kijk voor meer informatie en het volledige aanbod https://shoutout.vip