Uitnodiging Masterclass Europese verslaggeving 16 maart

Na het verkiezingsjaar vorig jaar en nu alle vacatures vervuld zijn, is in 2020 het nieuwe mandaat van de Europese instellingen goed op stoom. De nieuwe Europese Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen belooft een geopolitieke commissie te worden. Wat mogen we daarvan verwachten? En hoe verhoudt deze zich tot de buitenlandse ambities van de lidstaten? En wat is er terechtgekomen van de belofte om in de eerste 100 dagen van de Commissie een ambitieuze set nieuwe voorstellen te lanceren? Tot slot: wat komt er uit de strijd rond de Europese meerjarenbegroting?



Op maandag 16 maart organiseren de vertegenwoordiging van de Europese Commissie, het Liaisonbureau van het Europees Parlement en ACES (Amsterdam Centre for European Studies) samen een nieuwe masterclass Europese verslaggeving waarin we dieper ingaan op deze onderwerpen. Laat je bijpraten door ervaren sprekers van verschillende organisaties over de meest recente ontwikkelingen en stel je meest prangende vragen.



Programma



10.00 Inloop (met koffie en thee)



10:30 uur



Technische briefing door Thilo Maurer en Guillaume Rey van het secretariaat van de Begrotingscommissie van het EP. Zij gaan in op de MFK-onderhandelingen en beantwoorden al uw vragen over hoe de meerjarenbegroting in elkaar steekt. (Off the record)



11:15 uur



Panel met Europarlementariërs uit het MFK-onderhandelingsteam: Rasmus Andresen, onderhandelaar namens de Groenen, zal ingaan op de aspecten van de Green Deal in de begroting (Duits lid van Bündnis 90/Die Grünen) en Lara Wolters, PvdA-Europarlementariër, schuift ook aan. Zij is lid van de parlementaire commissie Begrotingscontrole. Deze commissie buigt zich over het correct uitgeven van EU-middelen.



Tijdens het ochtendprogramma zal er Engels gesproken worden



12.30 Lunch



13.30 – 15.00 De EU als geopolitieke actor



13.30 Korte inleiding door moderator Mendeltje van Keulen (lector Haagse Hogeschool)



13.45 Mini-college door Dimitris Bouros (assistent professor UvA) (in het Engels)



14.15 Panel met Eeuwke Faber (Hoofd EU External Affairs Divison, Ministerie van Buitenlandse Zaken) en Tony Agotha (lid Kabinet EVP Frans Timmermans, Europese Commissie)



Q&A



15.00 Pauze



15.15 – 16.15 De eerste 100 dagen van de Commissie-Von der Leyen



15.15 Korte inleiding door moderator Mendeltje van Keulen



15.25 Esther de Lange (CDA, lid van het Europees Parlement)



Q&A



16.00 Afsluiting door Mendeltje van Keulen



16.15 Netwerkborrel



Locatie en aanmelding



16 maart 2020 | 10u -17u | Doelenzaal, Universiteit van Amsterdam, Singel 425 te Amsterdam



Aanmelden kan via de volgende link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-masterclass-europa-96848619829