Makelaar steunt horeca met sponsorgeld afgelaste evenementen

Makelaardij Witte hoopt op navolging succesvolle voucher-actie in Vinkeveen



VINKEVEEN – Makelaardij Witte uit Vinkeveen heeft het beschikbare sponsorgeld voor afgelaste evenementen ingezet om de zwaar getroffen plaatselijke horeca te steunen. Via een succesvolle voucher-actie is 5000 euro opgehaald voor de Vinkeveense restaurants, waarvan de helft is gesponsord door de makelaardij.



Bij de actie konden mensen voor 25 euro een voucher ter waarde van 50 euro kopen, die ze vanaf 1 juni bij de plaatselijke restaurants kunnen besteden. Alle honderd vouchers waren binnen enkele dagen verkocht. ,,Onze branche wordt vooralsnog niet geraakt door de coronacrisis, terwijl horecaondernemers hun omzet zien instorten. Met deze actie willen we onze maatschappelijke betrokkenheid tonen”, zegt directeur Arnold de Groot van Makelaardij Witte.



Net als elders in het land is de horeca door de noodzakelijke coronamaatregelen de afgelopen maanden gesloten geweest. Ook het toerisme rond de Vinkeveense plassen liep terug. Daardoor zitten ondernemers bijna zonder inkomsten. De Vinkeveense restaurants zijn heel creatief geweest en hebben zich vol op het bezorgen en afhalen gestort, maar bekend is dat voor de winstmarges vooral de drankomzet belangrijk is. Die was er de afgelopen tijd niet.



Makelaardij Witte sponsort normaliter diverse evenementen in Vinkeveen en omgeving. Van de koningsmarkt tot de avondvierdaagse, van de prutrace tijdens het Vinkefest tot de opduwerdag, van het shantifestival tot de Rap & Ruig Race. Al die evenementen gaan vanwege de Covid-19 pandemie niet door. Daarom besloot de makelaar 2500 euro te schenken aan de plaatselijke horeca.



Dertien restaurants in Vinkeveen doen mee aan de actie. De vouchers staan op naam, zodat er niet mee gefraudeerd kan worden. Ze zijn een maand geldig, nadat de horeca op 1 juni de deuren weer mag openen. Toen Rutte die datum tijdens zijn persconferentie had bevestigd waren de vouchers snel uitverkocht. De Groot: ,,Die vouchers zorgen voor een gegarandeerde klandizie voor de restaurants, zodat de aanloop weer terugkeert. Ook van mensen die misschien een beetje angstig zijn. Van de andere kant stimuleren ze de omzet, want als mensen een hapje gaan eten en drinken geven ze meestal meer uit dan die 50 euro.”



Restaurants kunnen de voucher met een factuur naar de makelaardij sturen, die het geld daarna snel overmaakt. De Groot hoopt dat het initiatief overal in Nederland navolging krijgt van andere branches die getroffen ondernemers willen steunen. ,,Ik heb het draaiboek klaar liggen. Dat kan iedereen zo van me krijgen”, zegt hij.