Petra Smit van CSB Amsterdam Muziekdocent van het Jaar 2018/2019

Minister Van Engelshoven en Duncan Laurence reiken award uit



Petra Smit van Amsterdamse CS Buitenveldert Muziekdocent van het Jaar 2018/19

Vandaag reikten Ingrid van Engelshoven – minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – en Songfestivalwinnaar Duncan Laurence de award voor Muziekdocent van het Jaar 2018/19 uit aan Petra Smit. Zij is als docent muziek/ckv verbonden aan de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert in Amsterdam. Uit bijna 1.400 nominaties werden vijf finalisten geselecteerd die door een achtkoppige vakjury werden beoordeeld. Smit werd als winnares gekozen door haar grote passie voor en uitgebreide kennis over muziek. Ze speelt zelf meerdere instrumenten en is goed op de hoogte van de manieren waarop leerlingen tegenwoordig naar muziek kijken en luisteren. Ze zet haar leerlingen centraal en daagt ze uit zelf oplossingen te zoeken.



Dit jaar werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Organisator Frank Helmink - directeur Buma Cultuur - spreekt van een ongekend succes. “We willen dat muziek duurzaam wordt toegevoegd op scholen. En uit de grote belangstelling voor deze eerste editie van de verkiezing blijkt dat het belang van muziekeducatie door velen in het voortgezet onderwijs wordt onderstreept!”



Vakkundige jury

Smit mag zich een jaar lang de Muziekdocent van Nederland noemen en is daar zeer verheugd over. “Ik vind het een eer dat mijn leerlingen mij hebben genomineerd. Ik zie dagelijks het plezier dat zij aan muziek beleven en wat het met hun ontwikkeling en talent doet. Zij inspireren me om steeds nieuwe dingen te bedenken en het vak verder te ontwikkelen”, aldus Smit.



Na de nominatiefase leverde een selectieprocedure een vijftal finalisten op die op basis van een uitgebreide motivatie en een interview werden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit: Songfestivalwinnaar Duncan Laurence, zangeres Anneke van Giersbergen, singer-songwriter Nana Adjoa, muziekjournalist/radio DJ Fernando Halman, Jack Pisters van het Conservatorium Amsterdam, bestuurslid bij brancheorganisatie muziekdocenten VLS Erik Bogers, artiest Fäis en Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. De jury was bijzonder onder de indruk van zowel de enthousiaste motivaties van de leerlingen die Smit voordroegen als ook het authentieke verhaal dat naar voren kwam tijdens het interview met haar. Zo wordt zij geroemd om haar openheid. Hiermee creëert ze een veilige omgeving waar leerlingen ook graag buiten de les om aanwezig willen zijn om samen muziek te maken.



Belang muziekeducatie

De verkiezing vestigt de aandacht op het grote belang van de muziekdocent en muziekeducatie in het onderwijs, dat mede door het ministerie van OCW wordt onderstreept. Minister Van Engelshoven: “Met muziek kun je iets vertellen zonder woorden. Je doet het vaak samen met anderen. Het verbindt. Het doet een beroep op je creativiteit. En het is gewoon leuk om te doen. Ik gun het zoveel mogelijk kinderen dat zij die ervaringen meekrijgen”.



De verkiezing kwam tot stand in samenwerking met De Persgroep en Vereniging Leraren Schoolmuziek. De bijna 1.400 genomineerden zijn allemaal actief als muziekdocent of zijn docent of onderwijsbetrokkenen die zich op een bevlogen en inspirerende wijze inzetten voor muziekeducatie en leerlingen enthousiasmeren op het gebied van muziek en muzikale ontwikkeling.