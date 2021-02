'Rijk moet meer doen bij aardgasvrij maken'

Dit is een expertquote van Maud Weide van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Proeftuinen aardgasvrij’ maken knelpunten transitie zichtbaar | PBL Planbureau voor de Leefomgeving



Het Rijk moet meer doen om gemeenten en bewoners te helpen bij het aardgasvrij maken van woningen, blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Wij van Vereniging Eigen Huis zijn het daar van harte mee eens.



Iedereen domweg verplichten van het aardgas af te gaan is niet het antwoord op de vaak heel verschillende situaties van bewoners. Huiseigenaren moeten waarborgen krijgen over de betaalbaarheid. Zorgen over wat er aan hun huis moet veranderen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. En de participatie moet zijn gewaarborgd; mensen willen kunnen meepraten en meebeslissen over ingrijpende veranderingen in hun huis en hun buurt.



Maud Weide is Beleidsadviseur Verduurzaming bij Vereniging Eigen Huis.