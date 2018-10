Resultaten waterschappen openbaar

De waterschappen geven gezamenlijk inzicht in hun resultaten van de periode 2015 - 2017. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, heeft de publicatie ‘Waterschapspeil 2018’ gepresenteerd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als transparante overheid stellen de waterschappen alle onderliggende data beschikbaar voor het publiek via waterschapsspiegel.nl.



De publicatie ‘Waterschapspeil’ geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke trends en ontwikkelingen daarop van invloed zijn. Watersystemen worden op de proef gesteld, zowel door het klimaat als door het intensieve gebruik door landbouw, industrie, recreatie en natuur. Warmte- en droogterecords maar ook grote wateroverlast zijn thema’s waar waterschappen dagelijks mee te maken hebben.



Hans Oosters: “Waterschappen werken elke dag aan de zorg voor droge voeten, schoon water en voldoende water. De manier waarop we werken, verandert echter met de veranderende omstandigheden en de behoeften van bewoners en bedrijven. We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en het klimaatbestendig inrichten van Nederland. Inzicht in de prestaties helpt om van elkaar te leren en gezamenlijk te verbeteren. Als transparante overheid delen we deze resultaten zodat ook onze omgeving een beeld krijgt van kansen en aandachtspunten. Zo willen we samen blijven werken aan een veiliger en leefbaarder Nederland.”



WAVES dashboard en databank



Om het leren van elkaar voor waterschappen gemakkelijker te maken is het online WAVES dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is openbaar en voor iedereen te gebruiken via waterschapsspiegel.nl. Met enkele muisklikken is het in het dashboard mogelijk om waterschappen op verschillende thema’s met elkaar te vergelijken. Denk hierbij aan prestaties op de kerntaken, resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord handelen, dienstverlening, financiën en doelmatigheid. Waar verschillen zichtbaar worden ontstaan mogelijkheden om van elkaar te leren. Het WAVES dashboard is ook beschikbaar in de vorm van een mobiele app (iOS en Android).



Onrustig vaarwater



Uit de resultaten van 2018 blijkt ten opzichte van 2016 onder andere dat de veiligheid van de regionale waterkeringen beter op orde is, een groter deel van de beheergebieden voldoet aan de normen tegen wateroverlast en dat de totale energie-efficiëntie dankzij eigen opwekking wederom is toegenomen.



Hans Oosters: “Dit zijn mooie resultaten, maar er blijft werk aan de winkel voor de waterschappen. Het is namelijk alles behalve ‘rustig vaarwater’ waarin de waterschappen zich begeven. Zo gelden voor de primaire waterkeringen sinds 2017 nieuwe, strengere normen die ervoor zorgen dat er tot en met 2050 een forse opgave ligt om Nederland nog veiliger te maken.



Daarnaast bieden uitheemse schadelijke dieren en planten, gewasbeschermingsmiddelen, mest, medicijnresten en nieuwe chemische stoffen een grote uitdaging om de Europese waterkwaliteitsdoelen in 2027 te halen. En dat in tijden van klimaatverandering. We moeten daarop in hoger tempo anticiperen dan eerder verwacht. Samen met gemeenten en provincies spannen de waterschappen zich hiervoor in.”