Flexibele werkplekken in trek: grote behoefte bij zelfstandige kappers

Wegens succes verlengd: Haibu Experience Center biedt ZZP’ers langer de kans om gratis een flexibele werkplek met kappersstoel uit te proberen.



Stoelhuur voor kappers is niet nieuw, maar de manier waarop het Haibu Experience Center in Amersfoort dat aanbiedt wel. Kappers zijn er geen onderdeel van een salonconcept, maar hebben de volledige vrijheid en flexibiliteit in een professionele omgeving. De actie uit de opstartfase wordt wegens succes verlengd tot en met 31 mei 2018, zodat meer kappers het concept tijdens 4 uur gratis stoelhuur kunnen uitproberen.



“We wisten dat veel kappers wel gebruik willen maken van stoelhuur, maar geen onderdeel willen worden van een salonconcept. Dat er zoveel behoefte bestaat aan volledig flexibele werkplekken hadden we echter niet verwacht,” aldus Kayo Klein Obbink van het Haibu Experience Center. “Daarom hebben we besloten om de actie uit de openingsfase te verlengen. Zo willen we zoveel mogelijk ZZP’ers, mobiele kappers en haarstylistes de kans bieden het een keer uit te proberen.”



De ontwikkeling past binnen een maatschappelijke trend, waarin het aantal zelfstandigen toeneemt. ZZP’ers en freelancers, die het liefst volledig flexibel werken. Zonder langlopende verplichtingen en volledig op basis van hun eigen methode. Het Haibu Experience Center speelt daar heel duidelijk op in, met flexibele werkplekken binnen een uniek retailconcept.



Kappers kunnen er een kappersstoel huren vanaf €2,50 per half uur. Zonder verdere verplichtingen, precies voor de tijd dat ze de stoel nodig hebben. Bovendien kunnen zij er gratis gebruik maken van de wasunit. Het Experience Center biedt verder een winkel met professionele hair- en beautyproducten, een toolbar om alle tools te testen en een colorbar om specifieke kleuren haarverf te laten mengen. Zelfstandige kappers hebben daarmee alles tot hun beschikking om klanten de best mogelijke service te bieden, zonder enige verplichting om daar gebruik van te maken.



“We willen met de flexibele werkplekken graag laten zien dat het mogelijk is om zonder allerlei verplichtingen een kappersstoel te huren. Om ZZP’ers en mobiele kappers te faciliteren, met een hoogwaardige plek waar ze kunnen werken, inspiratie kunnen opdoen en al hun kappersspullen kunnen vinden. Het succes van de openingsfase steunt ons in de overtuiging dat we op de goede weg zitten, dus we verwelkomen graag een grotere groep zelfstandige kappers die zoekt naar flexibele stoelhuur,” besluit Klein Obbink. Kappers kunnen online hun flexibele werkplek boeken: www.haibu.nl/flexibelewerkplek



Over



Het Haibu Experience Center in Amersfoort is een initiatief van Kapperskorting.com. Dat is dé online groothandel in kappers- en beautyproducten voor Nederland en België. Met een assortiment van 15.000 producten van meer dan 100 verschillende merken, zoals Goldwell, L’Oréal, Schwarzkopf, Wella en Make-up Studio. Met scherpe prijzen, grote acties en uitstekende klantenservice.