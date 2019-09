Virtual Reality biedt nieuwe kansen voor personeelsbeleid

Nexxt VR tilt Virtual Reality naar een hoger niveau in Eindhoven



Dankzij de opening van Nexxt VR in het LAC-gebouw aan de Mathildelaan 1a kun je Virtual Reality nu completer dan ooit beleven in Eindhoven. Met free roam, playseats, omniworld en de grootste collectie arcade games van Nederland biedt Nexxt bezoekers de mogelijkheid om gebruik te maken van de modernste technieken op het gebied van Virtual Reality onder één dak. Nexxt leunt in het aanbod sterk op wetenschappelijk onderzoek omtrent enkele interessante ontwikkelingen in het gebruik van Virtual Reality. Door unieke cognitieve activatie versterkt Virtual Reality onderlinge verbondenheid. Dat maakt Nexxt met name voor bedrijven interessant met het oog op teambuilding.



Nexxt is voor iedereen toegankelijk. Of je nou een vrijgezellenfeest of een bedrijfsuitje wil organiseren, bij deze nieuwe Virtual Reality Playground ben je aan het juiste adres. Met een omvangrijk aanbod aan games, waaronder de belangrijkste toptitels uit de industrie, kun je je eindeloos vermaken bij Nexxt. Zo biedt Nexxt als enige partij in Nederland bezoekers de mogelijkheid om Arizona Sunshine van Vertigo te spelen. Verder kun je je ook wagen aan dezelfde Formule 1 simulatie als die Max Verstappen gebruikt, duik je een Escape Room in of moet je met je team een bom proberen te ontmantelen. Naast deze voorbeelden is er nog veel meer mogelijk. Je kunt tot maximaal 50 personen tegelijkertijd gebruik maken van de faciliteiten van Nexxt.



De wetenschap achter de techniek



Wat Nexxt VR nou zo interessant maakt, is dat Virtual Reality op een laagdrempelige manier unieke mogelijkheden biedt ten opzichte van andere activiteiten. Via Virtual Reality is het mogelijk om fobieën als hoogtevrees, pleinvrees of angst voor spinnen aan te pakken. VR geeft liefde bovendien een nieuwe kans. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Virtual Reality een doorslaand succes kan maken van die oh zo belangrijke eerste date. Het ondernemen van een spannende activiteit zorgt voor een sterke fysiologische en neurologische reactie in je lichaam, die leidt tot een staat van opwinding die voorbij gaat aan adrenaline of epinephrine. Dat zorgt voor een sterkere binding met de mensen waarmee je deze activiteit onderneemt.



Wat van een date voor een verliefd stelletje een doorslaand succes kan maken, geldt natuurlijk ook voor een teambuilding activiteit. Bedrijven weten tegenwoordig van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen voor een bedrijfsuitje voor het personeel. Het moet niet alleen leuk zijn, maar ook een meerwaarde zijn voor de werkvloer. Virtual Reality is de oplossing. Het versterkt de onderlinge cohesie op een ongekende wijze doordat je elkaar leert kennen op een manier die in het echte leven onmogelijk is. Welkom in de toekomst.



Voor geïnteresseerden is er speciaal op 11 oktober van 14:00 tot 17:00 uur een pers event georganiseerd. Wij heten u dan van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje kennis te maken met onze state of the art faciliteiten. In verband met de capaciteit ontvangen we uw aanmelding graag vóór 7 oktober. RSVP naar info@nexxtvr.com.



Openingstijden:



Maandag t/m zondag van 10:00 tot 23:00 uur. Alleen op afspraak.



Meer informatie vindt u op onze website: https://www.nexxtvr.com