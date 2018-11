Nieuwe game Battlefield V schrijft nu al geschiedenis

MediaMarkt gastheer van succesvolle Battlefield V-avond



ROTTERDAM – De nieuwe game Battlefield V, sinds gisteren wereldwijd officieel verkrijgbaar, schrijft nu al geschiedenis. Zelden kreeg een nieuwe shooter van een franchise zoveel media-aandacht en zoveel positieve kritieken. Nooit eerder ook speelden zoveel PC-spelers de game tijdens de early access periode. Door de realistische weergave van het bombardement op Rotterdam gaan er zelfs stemmen op om de game in Nederland voor geschiedenislessen te gebruiken.



Battlefield V is de zestiende game in de Battlefield-franchise. De nieuwe game van uitgever Electronic Arts en ontwikkelstudio DICE speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het geeft fans de kans om onbekende verhalen uit die oorlog na te spelen op onverwachte locaties. Ze kunnen vechten als een Noorse verzetsstrijder, een Senegalese infanterist in Franse dienst of een Britse crimineel die zijn naam wil zuiveren bij de marine. Te voet, in een van de vele voertuigen of in een vliegtuig. Op verkenning, tijdens de aanval of bij de ondersteunende troepen. De game kan door single players gespeeld worden, maar Battlefield V is vooral een multiplayer-game, waarin twee teams van 32 spelers het in acht verschillende levels op acht verschillende plekken tegen elkaar opnemen. Soms wel dagenlang.



De game kreeg in Nederland veel aandacht doordat Rotterdam op twee maps voorkomt, als onderdeel van de Grand Operations: the Battle of Holland. De maps zijn ontworpen op basis van uitgebreid archief- en foto-onderzoek uit die tijd. Ze schetsen de situatie voor en na het bombardement, dat Nederland tot overgave dwong. Spelers kunnen onder meer als soldaat de stad aanvallen of verdedigen tijdens ‘De verwoesting van Rotterdam’.



Het is dan ook logisch dat de Nederlandse lancering van Battlefield V donderdag 15 november plaatsvond in het hoogste gebouw van Rotterdam, De Rotterdam op de Wilhelminapier. MediaMarkt had hiervoor speciaal zijn kantoor op de 37e etage beschikbaar gesteld. Ruim 160 gasten - van BN’ers tot journalisten, van YouTubers tot artiesten - waren aanwezig op de avond. Terwijl ze uitkeken op de Oude Haven en het Witte Huis, beide nagebootst in het spel, konden ze Battlefield V spelen op de PC of de spelcomputer.



MediaMarkt wil zich nadrukkelijker profileren als gaming specialist. ,,Het was daarom extra bijzonder om een speciale Battlefield V-avond te organiseren op ons hoofdkantoor. Een unieke locatie: fans en special guests speelden als eersten in Nederland de game, met in real life uitzicht op de wijk waar de game zich afspeelt,” zegt Eric Schoenmakers, Director Category Management & Buying van MediaMarkt Nederland.



Battlefield V is sinds gisteren zowel online als in de winkel verkrijgbaar voor Xbox One, PlayStation4 en via Origin voor PC. Vanaf 4 december zal EA in het kader van een nieuwe livedienst elke maand nieuwe maps met verhalen online zetten om de game uit te breiden.