Dunkin’ Donuts nu overal in Nederland

Een van ’s werelds toonaangevende coffee & baked goods merken komt naar je toe met Dunkin’ Donuts Mobile Store



Dunkin’ Donuts, een van de meest populaire donut- en koffieketen, komt met een nieuw, uniek concept: de Dunkin’ Donuts Mobile Store. De vraag naar de welbekende coffee & baked goods merk is zo groot, dat deze beantwoord wordt met een rijdende Dunkin’ Donuts pop-up winkel. Op die manier kunnen niet alleen de huidige steden Amsterdam, Utrecht, Hilversum en binnenkort Eindhoven bediend worden, maar elk evenement én plaats in Nederland.



Dunkin’ Donuts pop-up store: van festivals tot je eigen achtertuin



De rijdende Dunkin’ Donuts Store is geschikt voor elk event: van muziekfestivals tot beurzen, door de flexibiliteit kun je nu overal het lekkerste koekje bij de koffie terugvinden. De pop-up store op je event is de spreekwoordelijke donut op de taart. “We merken dat er heel veel vraag is naar onze iconische donuts en koffie op events, beurzen en festivals,” aldus Nabil Besali, CEO van Amba Daoud BV en master franchisenemer van Dunkin’ Donuts in Nederland. “Onze gloednieuwe Mobile Store is vanuit dit idee ontstaan. Op deze manier kunnen we iedereen in heel Nederland bedienen.”



Dunkin’ Donuts fans door het hele land



Dat er veel Dunkin’ fans in Nederland zijn, is te zien aan de groei van het internationale merk door het hele land. In een jaar tijd zijn er 10 stores geopend en die groei wordt de komende jaren doorgezet. Maar donuts op een event wordt vrijwel nergens gespot: een kans die aangegrepen moest worden.



De rijdende Dunkin’ Donuts winkel is ingericht volgens de nieuwste, internationale huisstijlelementen en is meer dan de food trucks die we op dit moment kennen. Hij doet niet onder voor een echte store, waardoor de complete Dunkin’ Donuts experience helemaal tot recht komt.



De Dunkin’ Donuts Mobile Store is vanaf 12 april beschikbaar en te boeken voor en door elk festival, event, gemeente, winkelcentrum en andere partijen.



Over Dunkin’ Donuts



Dunkin’ Donuts, opgericht in 1950, is één van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Polen, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en nu dus ook in Nederland. Dunkin’ Donuts Mobile Store is een van de nieuwste concepten van het wereldwijde merk op Nederlandse bodem: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ Donuts is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies.



Voor meer informatie: http://www.dunkinbrands.com/