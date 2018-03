JUDAS, een psychologische theaterthriller over angst, moed en verraad

Durf jij iemand te verraden als je weet dat het je leven kost? Als het familie is? Je broer?



Bijna niemand wist dat Willem Holleeder zijn familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste enbedreigde. Kinderen, vrouwen, aangetrouwde familie, en zelfs zijn eigen moeder Stien ontkwamenniet aan zijn despotische gedrag. Omdat ze vinden dat dit moet stoppen leggen zijn zussen Astrid enSonja Holleeder met gevaar voor eigen leven belastende verklaringen tegen hun broer af. Door zichals vertrouweling op te stellen kon Astrid twee jaar lang hun gesprekken in het geheim opnemen.Met maar één doel: hem levenslang geven.



In 2016 schrijft Astrid Holleeder haar verhaal op. Als een soort testament, omdat ze niet weet of zeer morgen nog is. Vanuit de gevangenis heeft haar broer haar liquidatie al geregeld. Judas is eenverbijsterende familiekroniek waarin ze een zeer onthutsend portret schetst van het gezin waarin zeopgroeit en de dagelijkse angst waarmee ze leeft.



Vanaf nu is Judas ook in het theater te zien. Deze psychologische theaterthriller wordt verteld vanuithet perspectief van vier vrouwelijke omstanders van Holleeder: zijn moeder, twee zussen, en nichtje.Op een indringende manier wordt duidelijk hoe zij gebukt gaan onder zijn agressie en wordt debeklemmende angst die Astrid haar hele leven met zich meedraagt voelbaar.



Deze aangrijpende voorstelling laat zien hoe het is als je leven dagelijks wordt beheerst door angst.En hoeveel moed ervoor nodig is om die angst te trotseren.Met Renée Fokker, die Astrid speelt, Margo Dames, Trudy de Jong en Eva van de Wijdeven. Ondanksde bedreigende situatie waarin ze zich bevindt, werkt Astrid Holleeder actief mee aan detotstandkoming van deze absolute must-see.



De regie ligt in handen van Johan Doesburg, Sophie Kassies is verantwoordelijk voor het script.Eerder werkten zij beiden aan onder meer De Prooi en Tirza.Judas is een coproductie van Senf Theaterpartners, Kik Productions en Jelle Kuiper Producties.



Kaarten zijn vanaf vandaag te koop: Judasintheater.nl