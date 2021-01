De verbeterde Babyzen YoYo 2

Babyzen YoYo is een begrip voor ouders in baby- en peuterland. De ultralichte, gebruiksvriendelijke en complete buggy maakt wandelen op straat, op het strand of in het bos, reizen met auto of vliegtuig, boodschappen doen of gewoon gezellig shoppen tot een hele nieuwe ervaring. En nu met de nieuwste ontwikkelingen is er de slimme Babyzen YoYo 2 om jou als ouder zijnde nog meer comfort en plezier te geven als je op pad bent met je kindje.



Compact en licht van gewicht



Dat de buggy door het ultralichte gewicht van ongeveer 6,5 kilo met één hand opklapbaar is was al bekend maar de nieuwe Babyzen YoYo 2 wordt met dezelfde handeling nog kleiner zodat het zelfs zonder problemen aan de kapstok in een restaurant kan hangen. De buggy opvouwen is eigenlijk een betere omschrijving. Ideaal voor als je wat minder opbergplek tot je beschikking hebt of gewoon niet teveel plek wilt spenderen. Door de compacte afmeting in opgevouwen staat kan de Babyzen YoYo 2 meestal zonder problemen mee in het vliegtuig als handbagage. Ook is de buggy zo licht in gewicht dat het makkelijk met één hand opgepakt kan worden en daardoor ideaal reisgezelschap is voor gebruik in vervoersmiddelen als auto, bus of trein.



Verbeterde grip en wendbaarheid



De ophanging van de wielen is bij Babyzen YoYo 2 verder aangepast. De nieuw gebruikte technologie verklaart de goede grip en wendbaarheid op elke ondergrond die je maar bedenken kunt. Doordat de wielen onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen passen ze zich in elke situatie aan. De buggy kan om zijn eigen as draaien en heeft hiermee de kleinste draaicirkel die mogelijk is. Deze vernieuwde wielophanging heeft geen enkele nadelige invloed op het vijfde wiel dat als extra geplaatst kan worden wanneer de speciale boodschappentas van Babyzen YoYo 2 wordt toegevoegd en die voorkomt dat de Babyzen YoYo 2 naar achteren kantelt wanneer de tas zwaar beladen is.



Voor baby’s en peuters



De vernieuwde Babyzen YoYo 2 is geschikt voor peuters tot tweeëntwintig kilo. Je kunt dus langer plezier hebben van deze Babyzen YoYo 2 en wel tot je kindje een jaar of vier is. De buggy blijft desondanks, opgevouwen, eenvoudig over de schouder te dragen met een prettige aangepaste band en de bijbehorende gesp. Het stuur is opnieuw bekleed met zacht kunstleer waardoor er een stevige grip is en het comfortabel aanvoelt.



Vernieuwde technologie



In Babyzen YoYo 2 worden de beste eigenschappen van aluminiumlegering, rvs en glasvezelsterkte technologie gecombineerd om het gewicht van de buggy zo laag mogelijk te houden. Omdat de Babyzen YoYo 2 schroefgemonteerd is, wordt het eenvoudig reparaties te verrichten, en is de buggy eenvoudig te de- en monteren. Een lange levensduur is daardoor gegarandeerd.



Compleet



De Babyzen YoYo 2 is natuurlijk leverbaar als complete set met reishoes, inclusief het frame, het Newborn-pack 0 en het Color-pack 6+ waardoor uw kindje van reiswieg tot buggy altijd de beste ondersteuning en het meeste comfort ondervindt. Het aanbod kleuren en kleurcombinaties en de accessoires die onderling tussen de Babyzen YoYo en Babyzen YoYo 2 uitwisselbaar zijn maakt het ook een erg consumentvriendelijke buggy en de strenge eisen die aan het materiaal gesteld worden, ontzorgen jou als ouder zijnde zodat al je aandacht naar je kindje kan gaan.