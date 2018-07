Kinderen Vteam ontsteken Vierdaagselicht Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek kleurt vanaf nu t/m 20 juli a.s. elke avond groen en oranje, de kleuren van de Nijmeegse Vierdaagse. De jongste wandelaars van de Vierdaagse ontstaken het Vierdaagselicht zaterdagavond. Het #Vteam, zoals de groep met honderd lopers van 11 en 12 jaar heet, kampeerde dit weekend bij het museum als laatste voorbereiding op de Vierdaagse. Natuurlijk kregen ze een rondleiding door het museum en ook interviewden ze verschillende veteranen. Met elkaar spraken de kinderen over vrede en vrijheid. 'Tijdens het wandelen voel ik me vrij', vertelt Nina van 11. 'Als ik loop kan ik beter nadenken en voel ik me vrolijk. Dan krijg ik veel meer moed en voel ik me sterker. Dat is voor mij vrijheid.'



Het #Vteam is een initiatief van Kindercorrespondent Tako Rietveld. Hij zorgt ervoor dat kinderen in de schijnwerpers staan en hun verhaal kunnen vertellen. "Volwassenen praten meestal óver kinderen en veel te weinig mét ze. Het #Vteam laat zien dat kinderen verschil maken." Het #Vteam maakt elke dag reportages, vlogs en livestreams voor de sociale media van de kinderen zoals Snapchat en Instagram, maar ook voor verschillende kranten, radio en tv-zenders. De belevenissen van het #Vteam zijn voor iedereen te volgen via de website: Vteam.tv.



Tijdens de Vierdaagse donderdag wandelen de kinderen, die herkenbaar zijn aan hij blauwe shirts en ballonnen, door Groesbeek. Ze rusten in het Bevrijdingsmuseum. 'Het is belangrijk dat kinderen op deze manier betrokken worden bij de geschiedenis en actualiteit van Oorlog en Vrijheid in Nederland en over de grens’, aldus museumdirecteur Wiel Lenders. 'Deze kinderen zijn fantastische ambassadeurs van de vrijheid.'



Naast het Bevrijdingsmuseum werkt het #Vteam samen met het vfonds en de Stichting Nijmeegse 4DAAGSE. Kijk voor het verslag en meer informatie over het Vteam op www.vteam.tv/vkamp.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Informatie: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl, www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding