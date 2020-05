Koninklijke Canadese Munt viert 75 jaar bevrijding van Nederland

De Koninklijke Canadese Munt heeft speciaal voor 75 jaar vrijheid in Nederland een herdenkingsuitgifte geslagen. Canada is één van de landen die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de bevrijding. Daarom slaat de Koninklijke Canadese Munt deze speciale uitgifte waarop het historische jubileum centraal staat.



Samenwerking Nederland en Canada

Voor deze uitgifte heeft de Koninklijke Canadese Munt samengewerkt met de Canadese ambassade in Den Haag en het Amsterdams MuntKantoor. Het ontwerp is een gezamenlijke inspanning geweest. Het Amsterdams MuntKantoor is verantwoordelijk voor de verspreiding in Nederland en heeft 50.000 exemplaren gratis beschikbaar gesteld. De uitgifte is online te bestellen via https://www.bevrijdingsuitgifte.nl/

“De herdenkingsuitgifte is mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen drie verschillende organisaties,” zegt Ian Graham, vertegenwoordiger van de Koninklijke Canadese Munt. “Met dit tastbare aandenken kunnen zowel Canadese als Nederlandse burgers de offers en bijdragen van dappere Canadese soldaten herdenken die hebben gestreden voor de vrijheid.”



Tulp als symbool van vriendschap

“Maar de hechte band tussen Nederland en Canada gaat natuurlijk nog veel verder. Prinses Juliana en haar gezin verbleven een groot deel van de Tweede Wereldoorlog in Canada.” Om Canada voor de gastvrijheid te bedanken heeft Prinses Juliana direct na de oorlog honderdduizend tulpenbollen aan het land geschonken. Sindsdien stuurt Nederland ieder jaar duizenden tulpenbollen naar Canada en is de tulp uitgegroeid tot een symbool van vriendschap tussen beide landen.



Ontwerp van de Bevrijdingsuitgifte

De nauwe band tussen Nederland en Canada is terug te zien in het ontwerp van de Bevrijdingsuitgifte. Het iconische Canadese esdoornblad is op prachtige wijze verweven met het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de Hollandse tulp is op de uitgifte afgebeeld. De herdenkingsuitgifte toont op de keerzijde een deel van een foto die is genomen in Zwolle na de bevrijding. De foto is beschikbaar gesteld door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie die de collectie Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht beheert.



Over het Amsterdams MuntKantoor

Het Amsterdams MuntKantoor heeft een uitgebreid wereldwijd netwerk en is de geautoriseerde distributeur van de Koninklijke Canadese Munt in Nederland. De organisatie stelt de vijftigduizend exemplaren ter beschikking om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de fascinerende hobby van het verzamelen van munten.