Nominaties PD Top 100 Beste Ambtenaar bekend

Welke ambtenaar maakt kans om Beste Ambtenaar van 2018 te worden? De nominaties zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Publiek Denken. Stemmen kan tot en met woensdag 31 oktober 18.00 uur op de website van Publiek Denken. Ook is het mogelijk om via Facebook, Linkedin en Twitter een stem uit te brengen. Stemmen is eenvoudig: op Facebook en Twitter gebruikt u de #PDTop100 gevolgd door de naam van een genomineerde ambtenaar. Leden van de Linkedin-groep Publiek Denken kunnen daar hun stem laten horen. Niet alleen ambtenaren en collega’s mogen stemmen op hun favoriete kandidaat maar ook inwoners en het bedrijfsleven.



Na 31 oktober worden alle stemmen geteld. Dat levert een ranking per categorie op. De nummers 1 en 2 van elke categorie worden voorgelegd aan een deskundige jury onder leiding van Han Polman, commissaris van de Koning in Zeeland en voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), die uiteindelijk de overall nummer 1, 2 en 3 kiest. Voor de complete lijst van de PD Top 100 worden alle categorieën bij elkaar genomen, waardoor er een lijst van nummer 1 t/m 100 ontstaat. De nummer 1 van deze lijst is de publiekswinnaar (heeft de meeste stemmen). Op deze manier hebben we meerdere prijzen te vergeven: de winnaar van de PD Top 100 (aangewezen door de jury) en de publiekswinnaar (de ambtenaar met de meeste online stemmen).



Prijsuitreiking



Op donderdag 13 december worden de prijs voor de Beste Ambtenaar en de Publieksprijs van de PD Top 100 uitgereikt. Op dinsdag 18 december wordt de PD Top 100 in het magazine, via de website en de e-nieuwsbrief bekendgemaakt. Ook wordt verslag gedaan van het juryberaad.