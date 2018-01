Eigen kampeerboer uitzoeken op de SVR-Vakantiebeurs in Leeuwarden

Na de uitzonderlijk zware westerstorm en de onstuimige regenbuien halverwege januari, was er ook de warmste januaridag ooit: maar liefst 12,2 graden in Vlieland en 14,3 in Den Bilt (24 januari). Langzaamaan gaan we toch richting lente en hoopvol wordt al uitgekeken naar het vrolijke geel van uit de grond schietende narcissen. Tijd ook, om plannen voor de zomervakantie te maken.



aanstaande zaterdag



De Stichting Vrije Recreatie (SVR) bereidt zich al helemaal voor op weer een seizoen met massale toeloop van rust- en ruimtezoekende recreanten. De campings (kampeerboeren) treffen daar alle voorbereidingen toe en de SVR wil dat graag tonen aan belangstellende recreanten.



Aanstaande zaterdag, 3 februari, komt de SVR naar het WTC-Expo in Leeuwarden om daar op een unieke SVR-Vakantiebeurs recreanten een indruk te geven van de vele mogelijkheden en voordelen van het “kamperen bij de boer”.



boerengastvrijheid



Op deze SVR-Vakantiebeurs kan iedereen bij ruim 350 stands met boeren/boerinnen uit binnen- en buitenland daadwerkelijk “zijn eigen kampeerboer en -boerin uitzoeken”.



Een voorproefje van de inmiddels spreekwoordelijk geworden boerengastvrijheid bij de SVR is de gratis toegang voor SVR-donateurs, de lage entreeprijs van € 5,00 p.p. voor andere belangstellenden (kinderen gratis) en het gratis parkeren voor iedereen. Bovendien maakt iedere bezoeker kans op het winnen van een gratis vakantie of van kampeerattributen die door de standhouders beschikbaar worden gesteld. De beurs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.



voor kinderen ook van alles te beleven



Natuurlijk is kamperen op SVR-campings ook superleuk voor gezinnen met jonge kinderen. Op boerderijcampings zijn er natuurlijk de dieren, skelters, trampoline, zandbak en nog veel meer, waar ze zich heerlijk mee kunnen vermaken. Daarom is er op deze beurs ook speciale aandacht voor de kinderen. Er zijn twee “Klaunies” aanwezig die de kinderen gaan vermaken. Neem dus gerust uw kinderen/kleinkinderen mee.



voor ieder wat wils



Ook in 2018 bieden tweeduizend SVR-campings in binnen- en buitenland, gerund door boeren en particulieren, iedere recreant de vakantie die het best bij hem of haar past. Wilt u kamperen in uw eigen tent, caravan of camper of huurt u liever een zomerhuisje of een gedeelte van de boerderij? De SVR heeft voor ieder wat wils. En dat alles tegen zeer betaalbare tarieven!



Kom ook naar Leeuwarden en bezoek deze SVR-Vakantiebeurs; grote kans dat u dit jaar uw vakantie viert op het erf van de SVR-kampeerboer.