Seotech verhuist naar nieuw kantoor

Het SEO bureau Seotech.nl is 20 juli verhuisd naar een nieuw kantoor in Almere. De nieuwe bedrijfsruimte op de 18e verdieping van de Martinez toren biedt niet alleen een spectaculair uitzicht maar het is tevens een modern kantoorgebouw met vele mogelijkheden om efficiënt en inspirerend te werken. Zo functioneren alle medewerkers niet alleen goed in het gebouw, maar kunnen ze ook hun werkdag beginnen of afsluiten in het zwembad of de fitnesruimte. Daarnaast is het in het gebouw een receptie, horeca en facilitaire dienstverlening. Op die manier kan Seotech haar klanten in een professionele maar vooral inspirerende omgeving ontvangen.



De diensten van Seotech



Seotech is gespecialiseerd in het oplossen van SEO vraagstukken. Ze bieden de diensten web optimalisatie, linkbuilding, copywriting aan en hebben nog vele andere expertises op het gebied van online marketing. Zo kunnen ze je helpen met een betere website door het optimaliseren van jouw website volgens de Google richtlijnen. Ook kunnen ze je helpen om beter vindbaar te zijn en goed te scoren in de zoekmachineresultaten door middel van een zoekwoorden onderzoek en linkbuilding. Het schrijven van teksten met de juiste zoekwoorden en SEO- gericht kun je ook bij Seotech neerleggen. Daarnaast kunnen ze je ondersteunen op het gebied van social media strategie of het inzetten van Google Ads.



Expert in linkbuilding



Wil jij graag hoger in de zoekmachine komen en beter vindbaar zijn online? Dan ben je bij Seotech aan het juiste adres. Het SEO bureau is een expert in linkbuilding. Ze kunnen voor jouw bedrijf kwalitatieve links genereren en relevante backlinks verkrijgen. Dit realiseren ze door onder andere het schrijven van hoge kwaliteit content. Seotech zorgt er verder ook voor dat je website meer autoriteit krijgt in Google waardoor deze een betere positie krijgt en daardoor beter vindbaar is voor jouw doelgroep. In combinatie met het juist naleven van de Google richtlijnen word de betrouwbaarheid van je website vergroot.