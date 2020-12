Laura Kistemaker wint European Women of Legal Tech 2020 Award

Legal tech, oftewel juridische technologie, verwijst naar het gebruik van technologie en software om juridische diensten te verlenen en de juridische sector te ondersteunen. Anno 2020 is het nog steeds zo dat mannen de legal tech wereld domineren. Hoewel ook veel vrouwen actief zijn in deze branche, is dit niet altijd even goed zichtbaar. Met de Women of Legal Tech Award wil de organisatie achter deze prijs het vrouwelijk leiderschap in vooruitstrevende, juridische initiatieven laten zien en het succes van deze vrouwen vieren.



Pionieren om het recht toegankelijker te maken



De 39-jarige Nederlandse Laura Kistemaker is zo’n vrouw die zich met lef en visie inzet om het recht door middel van legal tech toegankelijker te maken voor iedereen. Voordat Laura bij Uitelkaar.nl kwam, werkte ze bij onderzoeksinstituut HiiL aan de voorganger van Uitelkaar.nl, Rechtwijzer, en aan verschillende andere innovatieve juridische projecten. Bij Uitelkaar.nl richt ze zich samen met medeoprichter Kaspar Scheltema en hun team op het inzetten van technologie om mensen die te maken krijgen met een scheiding te helpen. “Dat ik deze prijs heb gewonnen vind ik fantastisch, omdat het een erkenning is van ons werk met Uitelkaar.nl. De award is een goed initiatief. Het laat zien hoeveel interessants er gebeurt op dit vlak en dat zoveel vrouwen in Europa zich hiervoor inzetten,” aldus Laura Kistemaker.



Uitelkaar.nl en legal tech



Uitelkaar.nl is een goed voorbeeld van juridische technologie. Op dit online platform worden stellen ondersteund bij het maken van afspraken over de scheiding. Het doel is om ex-partners te helpen dit op een zo constructief mogelijke manier te doen, zodat er ook na de scheiding geen onenigheid ontstaat. Het platform vraagt zaken uit en geeft op basis van de antwoorden van de ex-partners suggesties die aansluiten bij hun situatie. Uitelkaar.nl combineert online met offline ondersteuning. Een persoonlijke casemanager begeleidt het stel gedurende hele proces en een advocaat checkt of alle gemaakte afspraken ook juridisch kloppen. Doordat het platform structuur en informatie biedt, kunnen de stellen zelf de regie over hun scheiding nemen. Waar nodig kan er expertise van professionals worden ingeschakeld. Er is een groeiende vraag naar dergelijke online dienstverlening, die door COVID-19 nog meer is toegenomen.