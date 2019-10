Persconferentie: Plan voor oplossing Stikstofcrisis in de landbouw

Op 30 oktober wordt in een persconferentie het plan gepresenteerd. Dat plan doet een voorstel voor een snelle en effectieve aanpak. Op basis van tientallen plattelandsontwikkelingsprojecten en andere projecten voor provincies is de laatste jaren veel praktische ervaring opgedaan met innovaties in bodem, bemesting en rond het voeren van koeien. Deze innovaties kunnen nu, met een stimuleringsfonds, versneld worden toegepast op agrarische bedrijven rond Natura 2000-gebieden. Zodat reducties van de stikstofemissie tot meer dan 50 % mogelijk zijn, op korte termijn en tegen relatief lage kosten. En daarna kan deze stimulering worden toegepast in het hele land, mede om te gaan voldoen aan het Klimaatakkoord voor de landbouw. Het plan zal worden gepresenteerd onder de titel: ”Stimuleren van innovaties effectiever dan saneren”.



Persconferentie



De persconferentie zal worden gehouden op 30 oktober 2019, om 13.15 uur, op RMV-beurs in Hardenberg, Energieweg 2. Het plan zal worden toegelicht en vragen kunnen worden gesteld. De persconferentie zal plaatsvinden na het congres “Precisiebemesting: Bodem en Bemesting in Kringlooplandbouw anno 2019”. Het programma staat op de website: https://booking.evenementenhal.nl/content/files/Fi...



Tijdens dat congres zullen, vanuit de ervaringen in de vele projecten met en voor agrarische ondernemers, diverse innovaties worden getoond en besproken. Innovaties die in het plan voorkomen.