PSD2 maakt lening of aankoop sneller en makkelijker

Nieuw systeem betaalmarkt door vertragingen pas in oktober operationeel



VOORBURG – De nieuwe Europese richtlijn PSD2, die zaterdag 14 september van kracht wordt, maakt het leven van veel Nederlanders een stuk gemakkelijker. Wie een lening of hypotheek aanvraagt, een auto koopt, een abonnement afsluit of in de schuldhulp belandt, hoeft geen stapels papieren meer in te vullen of maanden te wachten op een reactie. Dat is allemaal in enkele minuten te regelen.



Als mensen expliciet toestemming geven om hun banktransacties automatisch via PSD2 op te halen, dan kunnen die in een tijdsbestek van seconden geanalyseerd worden. Daarna is meteen duidelijk hoe hoog hun lening of hypotheek kan zijn en of hun huishoudbudget groot genoeg is voor die aankoop of abonnement. Ook wordt de aanmelding voor schuldhulp of de verplichte monitoring van kredietverstrekkers een stuk eenvoudiger.



Volgens een recent onderzoek van EY zou slechts 15 procent van de Nederlanders geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van PSD2, maar fintech bedrijf Invers uit Voorburg bestrijdt dat. ,,Het is bij veel mensen nog onbekend, dus weten ze niet wat de voordelen zijn. Het wordt interessant als het voor hen relevant wordt. Dat is onder meer bij de aankoop van die nieuwe auto, het abonnement voor de nieuwe iPhone of het afsluiten van een krediet of hypotheek,” stelt CEO Bart den Hollander van Invers.



De nieuwe Europese richtlijn Payment Service Directive II, kortweg PSD2, verplicht banken de betaalgegevens van hun klanten aan derden beschikbaar te stellen als een klant daarvoor opdracht geeft. Dat zorgt voor meer concurrentie en innovatie op de betaalmarkt. Invers kreeg in juli als eerste niet-bank van Nederland een PSD2-vergunning van De Nederlandsche Bank. Dat stelt het bedrijf in staat om data van banktransacties nog sneller op te halen en te analyseren. Daardoor wordt in een split second het complete huishoudboekje en de financiële draagkracht van een consument of huishouden duidelijk. ,,Bankmutaties vormen een brei aan gegevens. Wij maken daar begrijpelijke data van”, legt CMO Arash Poorasadi van Invers uit. Het bedrijf verzorgt de techniek onder de motorkap van financiële diensten, werkt voor verschillende banken en klanten als NIBUD.



PSD2 maakt het mogelijk om financiële producten real time aan te bieden, zonder dat er allerlei stukken en papieren nodig zijn. De analyse van banktransacties maakt dat overbodig. Die is veel sneller en accurater. Door die analyse kunnen banken en kredietverstrekkers persoonlijke en op maat gesneden producten en diensten aanbieden. Nu worden zuinige spaarders en mensen die te veel uitgeven vaak over één kam geschoren. Bovendien kunnen ze hun nazorgplicht vervullen door na kredietverlening mee te kijken met het bestedingspatroon van de klant.



Omdat Nederland de richtlijn pas een jaar na andere Europese landen invoerde en invoering van het nieuwe systeem pas in januari dit jaar van start ging, hebben banken op 14 september alleen de minimaal voorgeschreven toegangspoorten voor derden gereed. Daardoor is de invoering vertraagd. ,,De deadline van 14 september halen we met zijn allen niet. Ik verwacht dat we begin oktober pas echt operationeel zijn,” stelt Den Hollander.