'Chilenen kunnen vaarwel zeggen tegen de Grondwet van Pinochet'

Dit is een expertquote van Eduardo Arenas Catalán van Open Universiteit, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Herschrijven of opnieuw beginnen: Chili stemt over Pinochets grondwet - NRC



Chilenen mogen zondag naar de stembus om te stemmen over het opstellen van een nieuwe grondwet. Na de protestgolf van vorig jaar, moet die de dictatuur van Pinochet definitief afsluiten.



Een verhoging van het toch al zo prijzige metrotarief was de druppel die de emmer deed overlopen in Chili, een land met een minimumloon van 338 euro. Na veertig jaar heeft de Chileense bevolking aanstaande zondag eindelijk de kans om de grondwet van Pinochet te verwerpen. Volgens de peilingen zal een overweldigende meerderheid vóór het opstellen van een nieuwe grondwet stemmen. Dit is het moment voor Chili om de verdeeldheid die is ontstaan door de dictatuur en de neoliberale erfenis van Pinochet definitief achter zich te laten.



Daarbij heeft Chili ook een wereldprimeur: dit zou de eerste keer zijn dat een Grondwet geschreven wordt door een gelijk aantal vrouwen als mannen. Dat is dankzij de sterke feministische beweging in Chili, die discriminatie en geweld tegen vrouwen op de politieke agenda heeft weten te krijgen. Wat er nu komen gaat wordt door bijna iedereen beschouwd als een eerlijk proces. Daarmee raakt het de diepste wortels van de hedendaagse Chileense politiek.



Eduardo Arenas Catalán is universitair docent aan de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit. Hij is opgegroeid en heeft rechten gestudeerd in Chili.