Drenthe onder de aandacht bij Chinese touroperators

Op uitnodiging van de Provincie Drenthe brengt een delegatie van Chinese touroperators China United Tourism Association 2018 een bezoek aan de provincie Drenthe. Voor de leden van de delegatie uit de regio Sjanghai is een programma gemaakt waarbij zij gedurende 8 dagen de parels van Drenthe bezoeken. De Chinese gasten komen vrijdag 25 mei a.s. aan op Groningen Airport Eelde waar zij ontvangen worden door de Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma. Gedeputeerde Henk Brink is voor het Chinese bezoek namens de Provincie Drenthe de gastheer.



Om zoveel mogelijk toeristische attracties onder de aandacht te brengen van deze touroperators is in samenwerking met de te bezoeken gemeenten en bedrijven een programma gemaakt waarbij de bezoekers zelf ook Drenthe kunnen beleven en ervaren. Zo zullen zij door Assen fietsen, wandelen in Valthe en Coevorden, een bezoek brengen aan de schaapskudde in Exloo, per camper toeristische routes rijden en met een boot naar het Veenpark varen. Als onderdeel van het culturele programma staan bezoeken aan het Drents Museum, het Klompenmuseum in Eelde, het Hunebedmuseum en een rondleiding in het van Gogh-huis op te programma. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Herinneringskamp Westerbork. Om overnachtingsmogelijkheden te bekijken wordt o.a. een bezoek gebracht aan de Boomhut XXL op de Westerbergen in Echten en de Huttenheugte in Dalen. In Coevorden wordt de opening van de tentoonstelling Chinese Kunst in voormalig ING-kantoor bijgewoond, een stadwandeling gemaakt en krijgen de gasten een voorproefje van de Garnizoensdagen. Ook wordt daar het Europark/Terminal onder de aandacht gebracht met een bezoek. Het volledige programma vindt u als bijlage bij dit persbericht.



Op deze manier hoopt de provincie Drenthe de Chinese touroperators te verleiden om Drenthe prominent op te nemen in hun programma om zo Chinese toeristen over te halen meerdere dagen in Drenthe te verblijven.