Toename benodigd werkkapitaal vreet gezondheid bedrijven aan

Wereldwijd hadden bedrijven vorig jaar 820 miljard dollar extra nodig aan werkkapitaal om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Dat is 12% meer dan in 2017. Door deze verslechtering is de situatie vergelijkbaar met 2012, het jaar dat de Europese economie voor het laatst in een recessie belandde. Dat blijkt uit onderzoek van de researchafdeling van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld. De onderzoekers verwachten dat de situatie dit jaar verder zal verslechteren. Wat bedrijven nodig hebben aan werkkapitaal hangt sterk af van de hoeveelheid geld die ‘vastzit’ in openstaande facturen en hun voorraden. Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting Euler Hermes Nederland, legt uit dat de toename van het benodigde werkkapitaal de gezondheid van het bedrijfsleven op termijn aantast. “Hoe meer geld bedrijven nodig hebben om de dagelijkse business draaiende te houden, des te minder geld er is voor structurele maatregelen die de toekomst van bedrijven bepalen, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, overnames, groei, modernisering of schuldvermindering.” Economische achteruitgang is hiervan een logisch gevolg, zo stelt Geeroms. Opvallend is dat de situatie voor grote bedrijven in Nederland niet meedeelt in de malaise als het gaat om de toename van benodigd werkkapitaal. In het onderzoek zijn Nederland, Zuid-Korea en Hongkong de positieve uitschieters. Toename voorraden Belangrijkste oorzaak voor de verslechtering van het vereiste werkkapitaal (mondiaal gezien en in Europa) is de toename van de voorraden. In Europa zijn die 20 tot 30% hoger dan gemiddeld. In maart bereikten de voorraden in de eurozone het hoogste niveau sinds 2012. Volgens Geeroms is er sprake van een neerwaartse spiraalbeweging. “Niet alleen gaat er steeds meer geld vastzitten in de voorraad, maar als reactie zie je dat bedrijven ook nog eens facturen later betalen. Daardoor zit iedereen langer op zijn geld te wachten. Voor de 2e helft 2019 verwachten we een correctie van de voorraden en een strakkere betalingsdiscipline als antwoord op de verslechterende economische omgeving” Prijsverlaging Maatregelen kunnen niet uitblijven, volgens Geeroms. “Om van hun voorraden af te komen zullen prijzen naar beneden gaan. Afboekingen zijn hiervan het gevolg. Ook kunnen bedrijven besluiten tijdelijk minder te produceren. En algemeen kun je stellen dat bedrijven kiezen voor een voorzichtige koers. Ook zullen ze de betalingsdiscipline aanscherpen.” Het onderzoek van Euler Hermes brengt de situatie per land en regio in beeld. Hieruit blijkt dat in Brazilië en Zuid-Afrika de werkkapitaalproblemen het scherpst toenemen. In Europa valt de verslechtering in Scandinavië en Duitsland op. Specifiek voor het mkb scoort Zuid-Europa slecht. Geeroms: “Voor Nederlandse bedrijven die zaken doen in die hoek moet dit een waarschuwing zijn om hun debiteurenbewaking extra goed in de gaten te houden.” Kwetsbare sectoren in Europa zijn textiel, transportmiddelen, machines, metalen en, in mindere mate, chemicaliën en elektronica.

Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen en een van de leiders op het gebied van (bank)garanties en incasso. Met ruim 100 jaar ervaring en 5800 medewerkers in meer dan 50 landen biedt Euler Hermes een uitgebreide dienstverlening aan B-to-B klanten in zowel klein-, midden- en grootbedrijf als multinationals, die hun debiteuren willen verzekeren. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen én betaald te worden. De groep heeft in 2018 een omzet van €2.7 miljard geboekt.



Euler Hermes heeft een credit intelligence netwerk ontwikkeld om de financiële stabiliteit van meer dan 40 miljoen bedrijven te analyseren. De groep heeft in 2017 in totaal €962 miljard transacties beschermd.



Euler Hermes, onderdeel van Allianz, heeft een AA rating van Standard & Poor’s.



Meer informatie: www.eulerhermes.nl

