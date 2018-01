Nieuw merk Servero komt als eerste met 100% puur appelmoes

Servero zet de trend naar gezonder eten



Sinds kort kan de consument in de supermarkt appelmoes kopen, gemaakt van appels en niets dan appels. Deze 100% Appelmoes van Servero bevat alleen zoete appelrassen. Nieuw is dat bij de bereiding de appels veel korter verhit worden.



Het resultaat is Servero 100% Appelmoes met de volle smaak van vers fruit. Natuurlijk de lekkerste appelmoes, niets dan appels en niets dan smaak.



Elke Schroevers van Servero Nederland: “Appelmoes kan overal bij. Maar je moet het niet te vaak eten want er zit best veel toegevoegde suiker in en dat is niet zo gezond.



Servero 100% Appelmoes is het antwoord op de vraag van consumenten naar puur, lekker en natuurlijk eten zonder toegevoegde suikers of andere toevoegingen.”



Met Servero kan de consument elke dag gemakkelijk, lekker en gezond appelmoes eten.*



Servero 100% Appelmoes is verkrijgbaar in drie varianten: 100% Appelmoes Original; 100% Appelmoes Met Stukjes en 100% Appelmoes Biologisch. In een kleine en een grote pot, voor elk wat wils.



*100% Appelmoes voldoet aan de Schijf van Vijf om dagelijks fruit te eten.