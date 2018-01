We.Stream tekent Pilot overeenkomst met Sky Sports tijdens CES



Op de derde dag van CES in Las Vegas hebben We.Stream en Sky Sports een pilot getekend voor de levering van We.Stream’s veilige mobiele WiFi hotspot aan Sky Sports. Met We.Stream’s WiFi hotspot, die uitgerust is met Cloud SIM technologie, kunnen klanten onbeperkt internetten in meer dan 100 landen wereldwijd. Sky Sports wordt hiermee de eerste internationale klant van We.Stream. Sky Sports is de grootste broadcaster van sportevenementen in Engeland en zendt onder andere Formule 1 en Premier League voetbal uit. Eerder ontving We.Stream tijdens de CES al 3 prestigieuze awards en heeft het daarnaast een overeenkomst met de Amerikaanse distributeur Frontier gesloten, voor de internationale distributie van We.Stream.



De productiestaf van Sky Sports reist de hele wereld over om sportevenementen uit te zenden. Voor Sky Sports is het belangrijk om overal en altijd een veilige internetverbinding te hebben. Ian Brash, Technical Manager bij Sky Sports: “Door We.Stream beschikken we voor het eerst over een veilige en betaalbare internetverbinding in meer dan 100 landen. Onze partners zijn hiermee verzekerd dat vertrouwelijke informatie die met ons gedeeld wordt, in goede handen is en dat zij deze direct ontvangen. Het wachten op crew die eerst terugkeert naar hun hotel, of een coffeeshop bezoeken, om verbinding te maken met hun team is hiermee verleden tijd.“



Joachim de Wild, Co-CEO van We.Stream voegt toe: “Ik ben trots dat we Sky Sports kunnen verwelkomen als pilotklant voor We.Stream. Als broadcaster van wereldwijde sportevenementen begrijpt Sky Sports de uitdaging van medewerkers die vaak reizen als geen ander. Door de hoge dataroaming kosten, laten veel bedrijven hun medewerkers nog steeds gebruik maken van publieke WiFi hotspots. Dit gaat echter gepaard met grote security risico’s, en daarom is Sky Sports erg enthousiast om We.Stream in te zetten als veilige connectiviteitsoplossing voor hun medewerkers.”



Eerder ontving We.Stream tijdens de CES al meerdere prestigieuze awards, inclusief de CES Innovation Award in de categorie Mobile Computing, de Tech Award van ‘Most eye-catching product of CES 2018’ en de PC Pro ‘Best of CES 2018’ award. Daarnaast heeft We.Stream in Las Vegas een overeenkomst met de Amerikaanse distributeur Frontier gesloten, voor de internationale distributie van We.Stream.



Over We.Stream



We.Stream is een nieuw initiatief van Mondicon, dat internationaal mobiele dataoplossingen op maat biedt. Mondicon richt zich specifiek op bedrijven met een sterk wisselende behoefte aan nationale en internationale mobiele dataoplossingen. Mondicon heeft onlangs een Telecom Inspirience Award 2017 gewonnen in de categorie “Best Mobile Project” en is tevens genomineerd voor een Dutch-IT Channel Award in de categorie: “Mobility and Telecom Innovator of the Year”.



Bekijk de We.Stream productvideo hier: https://vimeo.com/249713300.



www.we.stream / www.mondicon.com.



Over Sky Sports



Sky Sports is de grootste broadcaster van sportevenementen in Engeland en zendt onder andere Formule 1 en Premier League voetbal uit. www.skysports.com