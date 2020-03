NU’91 onderzoekt tekort aan beschermende middelen

Vanuit het hele land krijgt NU’91, beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, signalen dat de beschermende middelen niet op orde zijn. Dit zorgt voor ongerustheid onder de zorgprofessionals. Om in kaart te brengen waar de problemen zitten, is NU’91 een meldpunt gestart.



Zorgprofessionals maken zich zorgen over hun eigen gezondheid, die van hun patiënten en die van hun familie. Dat blijkt uit de vele verhalen die de afgelopen weken zijn binnengekomen bij de beroepsvereniging. Door het gebrek aan de juiste gecertificeerde beschermingsmiddelen, lopen zij continu het risico om zichzelf en hun omgeving te besmetten met het coronavirus. Dat baart de beroepsgroep grote zorgen.



Veiligheid in het geding



Er zijn zorginstellingen waar de tekorten zich op korte termijn zullen aandienen, maar op sommige plaatsen zijn nu al niet meer de juiste beschermende middelen voorradig. Hierdoor komt de veiligheid van zorgprofessionals in het geding. NU’91 vindt dit onacceptabel. Ruim drie weken geleden heeft de beroepsorganisatie in een gesprek met VWS al aangegeven dat de veiligheid van zorgprofessionals de hoogste prioriteit moet hebben.



Gesprek met VWS



Afgelopen donderdag zijn er twee moties Kamerbreed aangenomen. Hierin staat dat aankomende week de beschermende middelen voor iedere zorgprofessional in Nederland op orde moet zijn. Met de meldingen die binnenkomen op het meldpunt, hoopt NU’91 in kaart te brengen in hoeverre hier al aan is voldaan. Bovendien wil de beroepsorganisatie duidelijk inzichtelijk maken waar de problemen zitten rondom de beschermende middelen. De conclusies worden meegenomen naar een overleg met VWS dat aanstaande donderdag plaatsvindt om zo gericht actie te kunnen ondernemen.